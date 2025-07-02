В Самарской области откроют 5 новых модельных библиотек

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Самарская область активно реализует федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья", в рамках которого уже этой осенью в регионе откроются пять новых модельных библиотек в Тольятти, Сызрани, Жигулёвске, Елховском и Ставропольском районах.

Каждая из новых библиотек получит уникальную концепцию.

В Ставропольском районе на базе Хрящёвской сельской библиотеки создаётся "Хрящёвка-тур" - современный информационный центр для туристов с технологиями виртуальной реальности. Идея проекта - побудить читателей узнавать нечто новое, и в том числе об окружающем мире, не только посредством обращения к книгам, но и благодаря использованию новейших технических возможностей: например, технологии виртуальной реальности, которая позволяет «путешествовать» по всему свету. Для гостей села, приезжающих посетить замок Гарибальди, обновлённая библиотека станет настоящим информационным центром, где можно найти сведения о достопримечательностях Ставропольского района, которые помогут составить интересные маршруты для путешествий.

В Сызрани появится Центр чтения и творчества "Платформа 10", который станет открытой площадкой распространения знаний, где созданы условия для развития творческого потенциала горожан, каждый желающий сможет принять участие в формировании местного креативного сообщества, получить нужные советы, связи и контакты.

В Елховском районе библиотека станет "Территорией диалога", выступая в качестве места для реализации социальных проектов, обсуждения и решения различных общественных проблем во взаимодействии с органами публичной власти. Лекции, дебаты, семинары, круглые столы, встречи с лидерами общественного мнения — это и многое другое будет проводиться в стенах обновлённой библиотеки.

В Тольятти откроется модельная библиотека национальных культур на базе библиотеки № 2 «Истоки». В ней горожане получат возможность приобщиться к литературным и культурным сокровищам народов Поволжья благодаря множеству просветительских программ.

Наконец, первая модельная библиотека распахнёт свои двери в Жигулёвске. Она получит название «Яблоко познания». В этой библиотеке нового поколения планируется проведение встреч участников клубов по интересам, обустройство площадки для мастер-классов и зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.

Все учреждения пройдут полную модернизацию: перепланировку помещений, обновление фасадов, оснащение современным оборудованием и пополнение книжных фондов. «Наши модернизированные библиотеки становятся центрами притяжения для детей и взрослых. Читателей привлекает современный дизайн, комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое оснащение. Модельные библиотеки наполнены новым содержанием и креативом», — ранее поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Самарская область является лидером по количеству модельных библиотек, созданных по нацпроекту «Культура». За эту работу регион был отмечен в начале 2025 года дипломом федерального министерства культуры. Всего с 2019 по 2024 год в Самарской области было открыто 37 модельных библиотек, 11 из которых модернизированы за счёт регионального бюджета. С 2025 года работа над созданием новых модельных библиотек продолжается благодаря мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом «Семья». Нужно отметить, что Самарская область выделяется среди других регионов России не только большим числом модельных библиотек, но и тем, что каждая из них представляет собой совершенно уникальный проект, созданный с учётом пожеланий читателей, а также с опорой на историю и культуру той территории, где располагается учреждение. Методическое сопровождение проекта осуществляет проектный офис на базе Самарской областной универсальной научной библиотеки, специалисты которого помогают разрабатывать концепции и дизайн-проекты для каждого учреждения.

Фото – министерство культуры Самарской области