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7 января 2021 г., в четверг, в 17.00 в Самарской государственной филармонии состоится «Концерт в Рождество» с участием заслуженного артиста Республики Ингушетия Михаила Морозова (вокал, гитара), лауреата международных конкурсов Александра Загадкина (фортепиано), Ольги Загадкиной (скрипка), лауреата международных джазовых фестивалей Дмитрия Пилова (фортепиано), лауреата международных эстрадных конкурсов Инны Рахман (вокал). В праздничной программе — арии, попурри в ритме босановы, русские романсы и авторские песни.

Михаил Морозов – известный российский певец (бас-баритон) с огромным вокальным репертуаром. Музыкант – обладатель премии и золотой медали им. Михаила Ломоносова за вклад в Отечественную культуру и искусство, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Михаил Морозов родился в г. Куйбышеве, окончил Самарскую Государственную Академию Культуры и Искусств по специальности «сольное академическое пение». Сотрудничал с несколькими музыкальными коллективами. С ансамблем народных инструментов «Классик-домра» побывал в большом гастрольном турне в Швейцарии и Германии. Сотрудничал с оркестром Самарской Государственной Филармонии под руководством Михаила Щербакова, с оркестром «Симфониетта».

Михаил Морозов занимается и сольными эстрадными проектами, в которых исполняются классические произведения, романсы, мировые эстрадные хиты, песни советской и зарубежной эстрады. На самые популярные произведения из репертуара Михаила Морозова были сняты видеоклипы: «Надеждою живу», «Только раз бывает в жизни встреча», «Романс о женщине» и др.

Самарская городская общественная казачья организация присвоила Михаилу Морозову воинский чин – казачий войсковой старшина. Также Михаил награжден крестом III степени за заслуги перед казачеством.

Михаил Морозов активно гастролирует по России и за рубежом. Постоянно работает над записью новых произведений, передает пресс-служба минкульта СО.

Программа:

Арии, попурри в ритме босановы, русские романсы, авторские песни

Исполнители:

Заслуженный артист Республики Ингушетия Михаил Морозов (вокал, гитара)

лауреат международных конкурсов Александр Загадкин (фортепиано)

Ольга Загадкина (скрипка)

лауреат международных джазовых фестивалей Дмитрий Пилов (фортепиано)

лауреат международных эстрадных конкурсов Инна Рахман (вокал)