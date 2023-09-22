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В Самарской филармонии юбилейным концертом Сергея Войтенко завершился фестиваль «Виват, баян!»

22 сентября 2023 22:45
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Дмитрий Азаров поблагодарил заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко за патриотизм и гражданскую позицию.

В пятницу, 22 сентября, в Самаре на сцене государственной филармонии юбилейным концертом заслуженного артиста России и Самарской области Сергея Войтенко завершился международный конкурс-фестиваль «Виват, баян!». С этим событием музыканта, композитора, автора и исполнителя, а также всех его поклонников, которые собрались в зале, поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Фестиваль, художественным руководителем которого является Сергей Войтенко, ежегодно собирает молодых музыкантов России и зарубежья. Он позволяет начинающим баянистам продемонстрировать свои таланты и открывает возможность выйти на российский и мировой уровень. «Виват, Баян!» является отборочным этапом на международные конкурсы «Трофей мира» и «Кубок мира».

«Баян – совершенно особый музыкальный инструмент для Самары и всей России. Самара – родина баяна, – напомнил Дмитрий Азаров. – И я искренне рад тому, что сегодня собрался полный зал. Сергей Иванович Войтенко своим творчеством, талантом, исполнительским мастерством, своей искренностью в творчестве, гражданской позицией заработал вне всякого сомнения всенародную любовь и уважение в Самарской области и далеко за ее пределами».

Глава региона особо отметил патриотическую позицию артиста. Сергей Войтенко неоднократно бывал на передовой, где давал концерты для военнослужащих – участников специальной военной операции. «Не раз мы были там с ним вместе. Он давал свои концерты и в землянках, и в штабах, и в укрытиях, я тому свидетель, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сергей Иванович настоящий патриот нашей великой и прекрасной страны – России, нашей замечательной самарской земли. Он готов встать в любой момент в строй с нашими героями, защитниками, благодаря которым мы имеем возможность трудиться, творить здесь, под мирным самарским небом. Вы знаете, как же это важно и дорого для наших земляков, наших героев, когда они чувствуют, что здесь, на Самарской земле о них не забывают ни на минуту».

По мнению губернатора, музыкант осуществлял незримую и неразрывную связь наших земляков на передовой с родной землей благодаря творчеству, которое прославляет настоящих героев, семьи защитников Отечества, удивительных женщин, которые вселяют победный дух в бойцов. Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Войтенко за труд на благо Самарской земли.

На почетных местах в зрительном зале, накинув на плечи кителя своих мужчин – защитников всего Отечества – жены героев, участницы одноименного проекта. Вместе с ними Сергей Войтенко исполнил песню, посвященную тем, кто стал надежным тылом для бойцов. Зрители аплодировали стоя.

Сергей Войтенко рассказал о том, как вместе с Дмитрием Азаровым в зоне проведения специальной военной операции они передавали бойцам письма из дома. «У ребят, которые эти письма получали, были слезы на глазах. Потому что действительно они очень важны для них. Их не просто читают, они их складывают в бронежилеты, и это их защищает, как оберег. Они знают, что их любят и ждут дома. Поэтому пишите своим любимым», – обратился артист.

Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила Сергея Войтенко за возможность наслаждаться прекрасной музыкой и песнями, написанными с особой теплотой и душой. «Я горжусь земляками, которые своим трудом, мужеством, талантом заработали себе имя и прославляют наш край. Спасибо вам за то, что благодаря вам баян вновь становится очень популярным музыкальным инструментом. Сотни ребятишек, которые впервые берут этот инструмент в руки, наверняка очень хотят быть похожими на вас», – сказала Елена Лапушкина и пожелала новых творческих успехов.

В юбилейный вечер Сергей Войтенко вместе с финалистами конкурса «Виват, баян», вокальным ансамблем «Вера», коллективом «Россияне», эстрадно-симфоническим оркестром «Самарасимфоджаз», хореографическим театром «Задумка» и другими артистами региона исполнил известные всем песни, которые посвящены самарскому краю и России.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Акценты Самара

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