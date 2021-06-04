В Самаре состоится чувашский национальный праздник «Акатуй»

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5 июня в 10:00 в Доме дружбы народов (ул. Воронежская, 9) состоится чувашский национальный праздник «Акатуй».

Стоит отметить, что благодаря совместному многолетнему плодотворному сотрудничеству в Самаре успешно работают чувашские творческие коллективы, функционируют чувашские воскресные школы, ведется активная работа с целью сохранения, развития и популяризация чувашского языка, литературы и культуры. Как подчеркивают организаторы праздника, народная культура всегда являлась языком межнационального общения, способствующим сближению людей, в том числе разного вероисповедания, укрепляла нравственный облик жителей города, была его исторической «памятью». Благодаря таким мероприятиям талантливые исполнители и в целом народы многонациональной Самары делают еще один шаг навстречу друг к другу, выстраивая межнациональное взаимодействие посредством организации традиционных национальных праздников.

В Самаре чувашский национальный праздник «Акатуй» стал традиционным – он проводится ежегодно.

Программой празднования в этом году заявлен концерт национальных коллективов художественной самодеятельности, в том числе выступление народных чувашских фольклорных ансамблей «Хавас» и «Уяр», детского чувашского фольклорного ансамбля «Тумлам» и многие другие.

В мероприятии также примут участие представители чувашских национально-культурных автономий.

Акатуй — один из самых важных национальных праздников чувашского народа, посвященный земледелию и окончанию весенних полевых работ. Красивый национальный обряд воспитывал любовь к родной земле и нелегкому крестьянскому труду.