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В Самаре открывается экспозиция работ самарской художницы Надежды Русяевой – «Пробуждение»

6 марта 2023 15:23
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Более 60 работ маслом – это своеобразный подарок всем милым дамам к 8 марта.

В преддверии Международного женского дня, в Доме-музее В.И. Ленина в Самаре, открывается экспозиция работ самарской художницы Надежды Русяевой – «Пробуждение». Открытие состоится 7 марта в 12:00.

Более 60 работ маслом – это своеобразный подарок всем милым дамам к 8 марта. Пейзажи, цветы и женские образы. Все то, что очаровывает, вдохновляет и особенно сейчас, в начале весны, обнажает свою уникальность и хрупкость.

Картины Надежды Русяевой – реализм в лучшем смысле этого слова — один из примеров этой чистоты и прелести. Художница является представителем классического направления. Ее масляная живопись – это вековые традиции русской школы и авторское видение окружающего мира.

Надежда Русяева знакома самарскому зрителю своими персональными выставками и как участник совместных экспозиций. Закончив Пензенское художественное училище в 1976 году, она работала художником единственного на тот момент в Куйбышеве рекламного агентства «Волна», была автором иллюстраций Куйбышевского книжного издательства, газет «Волжская коммуна», «Волжская новь» и др. Ее рисунками оформлены десятки книг и статей. С 1980 года годов Надежда Русяева начинает работать и как педагог. Ее выпускники поступают в лучшие художественные и архитектурные училища и вузы России. На сегодняшний день ее педагогический стаж – 40 лет, поэтому выставка особенно актуальна в Год педагога и наставника.

Экспозиция «Пробуждение» в Доме-музее В.И. Ленина организована в рамках постоянно действующего проекта «Выставка в переходе». Ее посещение – бесплатное.

Познакомиться с творчеством Надежды Русяевой можно до конца марта 2023г., по адресу ул. Ленинская, 131, Дом-музей В.И. Ленина в г. Самаре, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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