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В Самаре завершился первый фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ». За два дня, 11 и 12 июня, стадион «Солидарность Самара Арена» посетили 50 000 зрителей. Онлайн трансляция фестиваля собрала более 6,5 млн просмотров. Гости фестиваля увидели выступления Вячеслава Бутусова, IOWA, Сергея Бобунца, Slava Marlow, групп The Hatters, ARTEMIEV и VLNY.

Между концертами уже состоявшихся и любимых публикой артистов на сцену выходили и молодые конкурсанты фестиваля, победители творческого конкурса «САМ.ФЕСТ». В первый день, 11 июня, перед зрителями отыграли группа «Двадцать» (Хабаровск), Роза Карим (Сургут), Веснушка (Москва), Tramontana (Самара), Алексей Занин (Ростов-на-Дону). Во второй день за главный приз поборолись Аdvinke (Казахстан), «Балакирь» (Пермь), «Инкогнито» (Санкт-Петербург), Gulnara (Уфа) и Yanka Monkey (Екатеринбург).

Напомним, что организаторы получили около 1000 заявок от авторов-исполнителей различных жанров и направлений. Но благодаря отбору жюри и народному голосованию выступить на сцене в Самаре получила возможность десятка финалистов. География конкурса получилась весьма обширной: на фестиваль приехали конкурсанты от Ростова-на-Дону до Хабаровска. Перед каждым из них встала непростая задача: показать зрителю всё самое лучшее, на что он способен, за 25 минут выступления. В течение нескольких недель с финалистами работал продюсер фестиваля Андрей Самсонов, который провел с ними более 40 онлайн-встреч. Также музыканты участвовали в мастер-классах от хедлайнеров фестиваля и команды наставников: музыкальных критиков, программных директоров радиостанций, специалистов цифровой дистрибуции, музыкальных PR-менеджеров, фотографов, стилистов и других работников индустрии.

С конкурсантами провёл встречу и дал напутственные слова губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он также поприветствовал всех зрителей со сцены «САМ.ФЕСТа». «САМ.ФЕСТ» проводится впервые. Мы постарались, чтобы он прошёл ярко и зажигательно. Он был бы невозможен без нашей самарской инициативы, без креатива и творчества. Но также он бы не состоялся без поддержки Президентского Фонда культурных инициатив, который отобрал наш проект, и сегодня благодаря этому Самара принимает гостей со всей России, чему я очень рад, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам фестиваля. – Этот фестиваль уникальный. Почти тысяча заявок поступило от самых талантливых и интересных молодых авторов, которые придут на смену «монстрам» рока и нашей эстрады… Я очень рад, что действующие яркие звезды приехали, чтобы поддержать наш фестиваль и дать возможность молодым талантам научиться тому, чего они ещё не знают, поделиться своим опытом, помочь им отточить своё мастерство и своё искусство».

После просмотра всех живых выступлений конкурсантов жюри вынесло своё решение. Победители были объявлены со сцены «САМ.ФЕСТа» в финале второго фестивального дня. Приз зрительских симпатий получила самарская группа TRAMONTANA! Третье место поделили между собой Yanka Monkey (Екатеринбург) и Gulnara (Уфа). Второе место досталось пермской панк-фолк группе «Балакирь». И главный приз выиграла группа из Хабаровска – «Двадцать».

Ева Самсонова, автор идеи и руководитель проекта (NCA):

«Я очень рада, что нам удалось объединить столько творческих людей под одним самарским небом. Признаюсь, что я очень переживала за каждого конкурсанта в отдельности. Ведь за такой короткий срок мы стали одной семьей. Считаю, что формат нашего фестиваля как никогда актуален, потому что именно сейчас время для рождения новой музыки, новых артистов и новых имён. Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив и поддержке Самарской области мы имеем уникальную возможность реализовывать все наши идеи. Фестиваль закончился, но началась большая работа с победителями. Нужно воплотить в жизнь всё, что мы им обещали, и даже больше. До встречи в 2023 году!»



Все победители получили сертификаты на покупку музыкальных инструментов. Обладатель первого места, группа «Двадцать», выиграла возможность записать собственный мини-альбом (ЕР), который выйдет на всех цифровых платформах страны. Также команда фестиваля приняла решение выпустить сборник лучших песен, в который войдут треки всех десяти конкурсантов. Тем более, что уже в процессе подготовки к фестивалю у них родился совместный гимн «САМ.ФЕСТа», который участники и исполнили со сцены в финале конкурса.

Фестиваль завершился выступлением хедлайнера Вячеслава Бутусова, а также большим фейерверком.

Slava Marlow, один из хедлайнеров фестиваля «САМ.ФЕСТ»:

«Я ни разу не был в Самаре. Я здесь в первый раз. У вас очень красиво! У вас очень милый город. А у нас сегодня очень крутой трек-лист».

Юрий Музыченко, группа The Hatters, одни из хедлайнеров фестиваля «САМ.ФЕСТ»:

«Есть такое ощущение, что в Самаре нас любят. Никогда такого не было, и вот опять! За шесть месяцев мы в Самаре уже в третий раз. А все не потому что нас сюда зовут, а потому что нам к вам хочется».

Фото предоставлены организатором фестиваля - компанией NCA.