27 июня (чт) в 18:00 во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание» для молодых людей старше 16 лет



Знакомимся с саунд-проектом «Headache» и с их совместной работой с искусственным интеллектом над лирическими формами в альбоме «The Head Hurts but the Heart Knows the Truth».



Слушаем, пытаемся уловить разность жанров и создаём свою «лирику» через погружение в музыку.