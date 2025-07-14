В Самаре стартовали съемки романтической комедии

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В минувшие выходные в областной столице дали старт съемкам полнометражного фильма. Романтическая комедия «Над уровнем неба» рассказывает о двух сестрах, которые приезжают из Москвы в Самару. Здесь девушки знакомятся с городом, достопримечательностями, красотой волжских пейзажей, а также с местными жителями. В сюжете есть место и романтической линии, и захватывающим сценам со съемками на воде, погонями на катерах и полетами.

«Можно сказать, что мы - молодые авантюристы, которые приехали в Самарскую область творить, создавать красивое и доброе кино. Это фильм в Самаре и про Самару, история с легким, но захватывающим сюжетом. Меня покорила архитектура города и волжское гостеприимство», - рассказала режиссер и сценарист картины Надежда Сабо.

В качестве локаций съемочная группа выбрала ключевые достопримечательности Самары: городская набережная, пешеходная часть ул. Ленинградской, вертолетная площадка, «Дом со слонами». Съемки будут проходить и на территории за Волгой. Съемки кинокартины продлятся до конца июля, а премьера запланирована на 2026 год на одном из федеральных каналов. Позже фильм будет доступен зрителям онлайн-платформ.

«Мы рады, что Самарская область становится местом притяжения для представителей киноиндустрии, которые высоко оценивают потенциал региона как площадки для съемок, а также ту поддержку, которую мы им оказываем. Создание кинопродуктов - это инвестиции в регион, это развитие смежных отраслей, это привлечение туристов и возможности для молодых людей, готовых связать свою жизнь с этой сферой деятельности», - перечислил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В главных ролях снимаются актеры Алина Гольденберг, Егор Яковлев и Ангелина Калинина. В съемках будут задействованы и самарские актеры, а для массовых сцен привлекут местных жителей.

«Я уже бывала в Самаре в детстве, и мне было очень приятно вернуться сюда вновь. И очень хочется, чтобы город, именно его исторический облик обязательно был запечатлен в нашем кино», - отметила Алина Гольденберг.

«Это мой первый серьезный проект, на который меня утвердили на следующий день после выпускного из Щепкинского училища. Поэтому я планирую увезти из Самары не только приятные впечатления о городе, но и актерский опыт. Очень жду съемок на воде - это должно быть интересно», - поделилась Ангелина Калинина.

В Самарской области действует структура, которая помогает съемочному процессу - Центр кинопроизводства Самарской области оказывает кинокомпаниям необходимую организационную поддержку.

«Мы помогали команде картины «Над уровнем неба» подбирать подходящие локации, специалистов съемочной группы и актеров массовки, согласовывать места проведения съемок со специальными службами, а также привлекать спецтранспорт, необходимый для съемок некоторых сцен», - рассказал генеральный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».