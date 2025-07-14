Я нашел ошибку
Главные новости:
СМИ: в Тульской области от удара молнии погибли три человека
СМИ: в Тульской области от удара молнии погибли три человека
В Волжском районе водитель врезался в металлическое ограждение
В Волжском районе водитель врезался в металлическое ограждение
Стартовал опрос общественного мнения о реализации в Самарской области нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Стартовал опрос общественного мнения о реализации в Самарской области нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В Самаре стартовали съемки романтической комедии
В Самаре стартовали съемки романтической комедии
каждый пятый житель Самары полностью меняет летний гардероб к сезону
Каждый пятый житель Самары полностью меняет летний гардероб к сезону
В РФ cоздали Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций
В РФ cоздали Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций
В самарском Росреестре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора)
В самарском Росреестре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора)
В Самаре фонтан на площади Памяти не функционирует по причине отсутствия электроснабжения
В Самаре фонтан на площади Памяти не функционирует по причине отсутствия электроснабжения
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.89
-0.01
EUR 91.12
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Фактура памяти»
16 июля в самарском зоопарке пройдет День змеи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре стартовали съемки романтической комедии

14 июля 2025 16:57
99
В Самаре стартовали съемки романтической комедии

В минувшие выходные в областной столице дали старт съемкам полнометражного фильма. Романтическая комедия «Над уровнем неба» рассказывает о двух сестрах, которые приезжают из Москвы в Самару. Здесь девушки знакомятся с городом, достопримечательностями, красотой волжских пейзажей, а также с местными жителями. В сюжете есть место и романтической линии, и захватывающим сценам со съемками на воде, погонями на катерах и полетами.

«Можно сказать, что мы - молодые авантюристы, которые приехали в Самарскую область творить, создавать красивое и доброе кино. Это фильм в Самаре и про Самару, история с легким, но захватывающим сюжетом. Меня покорила архитектура города и волжское гостеприимство», - рассказала режиссер и сценарист картины Надежда Сабо.

В качестве локаций съемочная группа выбрала ключевые достопримечательности Самары: городская набережная, пешеходная часть ул. Ленинградской, вертолетная площадка, «Дом со слонами». Съемки будут проходить и на территории за Волгой. Съемки кинокартины продлятся до конца июля, а премьера запланирована на 2026 год на одном из федеральных каналов. Позже фильм будет доступен зрителям онлайн-платформ.

«Мы рады, что Самарская область становится местом притяжения для представителей киноиндустрии, которые высоко оценивают потенциал региона как площадки для съемок, а также ту поддержку, которую мы им оказываем. Создание кинопродуктов - это инвестиции в регион, это развитие смежных отраслей, это привлечение туристов и возможности для молодых людей, готовых связать свою жизнь с этой сферой деятельности», - перечислил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В главных ролях снимаются актеры Алина Гольденберг, Егор Яковлев и Ангелина Калинина. В съемках будут задействованы и самарские актеры, а для массовых сцен привлекут местных жителей.

«Я уже бывала в Самаре в детстве, и мне было очень приятно вернуться сюда вновь. И очень хочется, чтобы город, именно его исторический облик обязательно был запечатлен в нашем кино», - отметила Алина Гольденберг.

«Это мой первый серьезный проект, на который меня утвердили на следующий день после выпускного из Щепкинского училища. Поэтому я планирую увезти из Самары не только приятные впечатления о городе, но и актерский опыт. Очень жду съемок на воде - это должно быть интересно», - поделилась Ангелина Калинина. 

В Самарской области действует структура, которая помогает съемочному процессу - Центр кинопроизводства Самарской области оказывает кинокомпаниям необходимую организационную поддержку.

«Мы помогали команде картины «Над уровнем неба» подбирать подходящие локации, специалистов съемочной группы и актеров массовки, согласовывать места проведения съемок со специальными службами, а также привлекать спецтранспорт, необходимый для съемок некоторых сцен», - рассказал генеральный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
14 июля 2025  14:16
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
162
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
14 июля 2025  13:46
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
197
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
14 июля 2025  13:05
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
196
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
13 июля 2025  15:52
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
380
Технологии, переработка, поддержка: Вячеслав Федорищев и Оксана Лут о развитии АПК региона
13 июля 2025  09:30
Технологии, переработка, поддержка: Вячеслав Федорищев и Оксана Лут о развитии АПК региона
465
Весь список