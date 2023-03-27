В Самаре состоится культурный форум «Культура. Вызовы времени»

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Масштабный форум, организованный в рамках Дня работника культуры, станет площадкой для демонстрации культурных достижений региона, профессионального диалога и общения представителей творческих кругов, обсуждения ключевых вопросов развития отрасли.

Отмечая весомый вклад работников культуры в возрождение общенационального наследия, сохранение и приумножение культурного богатства страны, убернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, сказал о всевозрастающей роли российской культуры в условиях, когда коллективный Запад пытается отменить российскую культуру, вымарать из мирового культурного пространства имена наших писателей, художников, композиторов. «По сути, каждый из нас сегодня — боец культурного фронта, где ведется непримиримая борьба за человека и такие основополагающие ценности, как семья, историческая память, Родина. На ментальном уровне именно культура помогает противостоять человеконенавистнической идеологии, мракобесию и агрессии, то есть всему тому, с чем сражаются наши воины в ходе специальной военной операции», – отметил глава региона.

В работе форума примут участие более 400 человек – представители учреждений культуры и общественные деятели, ветераны отрасли и активисты молодёжных проектов. Среди участников федеральные спикеры: Диана Гурская, народная артистка РФ, член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик; Игорь Соболев – первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив; Анна Афанасьева, директор по работе с органами государственной власти АНО «Креативная экономика»; Татьяна Гафар, заместитель генерального директора по развитию новых музейных пространств Третьяковской галереи; Валентин Лисицин – эксперт отдела государственной поддержки производства игровых фильмов национальных фильмов Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ; Алешковский Алексей – президент гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России, сценарист, креативный продюсер.

По словам Ирины Калягиной, министра культуры Самарской области, все заинтересованные стороны во время участия в культурном форуме смогут не только обсудить приобретенный за последний год опыт, обменяться им, но и осмыслить тенденции новой реальности, выработать ориентиры в своей будущей работе.

В рамках форума запланирована работа 6 секций по актуальным направлениям, начало работы тематических секций в 12.00:

«Инклюзивные практики – открытое пространство самореализации», площадка Самарского театра кукол;

«Креативные индустрии в Самарском регионе: точки притяжения творческих людей, возможности и меры поддержки», лекторий центра труда и отдыха «Станкозавод»;

«Развитие регионального кинематографа. Меры поддержки кинопроизводства и кинопроката», центр российской кинематографии им. Т.Ивановой «Художественный»;

«Культурные инициативы. Шаг в будущее», музей-галерея Заварка (Дом Маштакова);

«Продвижение проектов в общественном пространстве», центральная городская библиотека им.Н.К.Крупской;

«Молодость и культура: смыслы, мечты и возможности», молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль».

На площадке Самарского театра юного зрителя «СамАрт» в 15.00 пройдет итоговое пленарное заседание. Оно станет финальной точкой Культурного форума, здесь будут презентованы брендовые проекты региона, среди которых музыкальный фестиваль «СамФест» – он состоится в Самаре в начале июня и объединит на одной сцене известных исполнителей, а также подающих надежды талантливых и самобытных артистов со всех уголков России. Денис Бокурадзе, художественный руководитель театра-студии «Грань» представит концепцию развития театра, который совсем скоро примет своих первых зрителей в новом здании. «Природный парк «Мастрюки» на Грушинской поляне – каким будет единое пространство территории Мастрюковских озер, расскажет Кривчиков Сергей – продюсер событийной программы проекта, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО