В Самаре состоится концерт в рамках российского музыкального фестиваля «Дороги Победы»

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17 марта 2025 года в 19:00 в Самарском академическом театре драмы им. М.Горького состоится концерт в рамках российского музыкального фестиваля «Дороги Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором фестиваля выступает Фонд развития музыкального искусства Фабио Мастранджело.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

В исполнении симфонического оркестра музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, а также молодых голосов Санкт-Петербурга прозвучат классические произведения, известные оперные арии зарубежных и русских композиторов — Верди, Массне, Беллини, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, а также популярные песни военного времени.

Изюминкой концерта станет музыка современных композиторов, посвященная военной тематике. Специальный гость — сводный хор Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации.