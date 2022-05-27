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В Самаре состоится концерт «Очаг мой, Дагестан»

27 мая 2022 14:56
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Цель данного мероприятия – объединить ценителей культуры народов Дагестана, приобщить к ней народы многонациональной Самары, укрепить межнациональное взаимодействие.

28 мая 2022 года в 15:00 в ДК железнодорожников имени А.С. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94) Самарская областная общественная организация «Культурный центр Дагестан» при поддержке Администрации Самары проведет праздничное мероприятие в формате отчетного концерта «Очаг мой, Дагестан», приурочив его к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

Цель данного мероприятия – объединить ценителей культуры народов Дагестана, приобщить к ней народы многонациональной Самары, укрепить межнациональное взаимодействие.

В Самаре при поддержке СОКЦ «Дагестан» успешно функционирует хореографическая школа кавказских танцев «DagDance School», в которой обучаются дети разных народностей: даргинцы, русские, татары, армяне, таджики, азербайджанцы, казахи и др. Хореографические композиции в исполнении воспитанников этой школы вошли в программу отчетного концерта.

Кроме того, выступят казахский ансамбль танца «Мереке», армянский хореографический ансамбль «Наири», таджикский инструментальный ансамбль «Карнай-Cурнай», башкирский народный ансамбль танца «Ляйсан», татарский народный ансамбль песни, танца и поэзии «Ялкунлы яшьлек», ансамбль корейских национальных инструментов «Юллё» и белорусский хореографический ансамбль «Ровесник».

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Мероприятия

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