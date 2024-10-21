В Самаре пройдет XI Всероссийский семинар по работе со зрителями

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С 25 по 27 октября 2024 года Российский государственный академический молодежный театр (г. Москва) и Самарский театр юного зрителя «СамАрт» проводят в Самаре XI Всероссийский семинар по работе со зрителями.



Семинары по работе со зрителем и воспитанию зрительской культуры Экспериментальный центр по работе со зрителями РАМТа проводит с 2014 года в разных городах России.



В программе самарского семинара:

– проекты работы со зрителями Самарского ТЮЗа «СамАрт» (продюсирование регулярных молодежных программ театра);

– проекты работы со зрителями РАМТа (разработка направлений зрительских проектов для аудитории разных возрастов: от планирования до реализации);

– презентация нового сборника методических рекомендаций серии «Педагогам театров для детей и молодежи»: «Возрастная психология и театр: точки пересечения» (из опыта проекта «Точки пересечения. Полилог», реализованного в рамках программы Министерства культуры РФ по поддержке региональных ТЮЗов на базе РАМТа);

– презентация зрительских проектов театров-участников.



На семинаре в Самаре свои зрительские проекты представят театры для детей и молодежи Москвы, Орла, Саратова, Волгограда, Евпатории, Кемерово, Казани, Нижнего Тагила, Челябинска и Санкт-Петербурга.



Семинар проводится при поддержке Министерства культуры России в рамках программы методической поддержки российских театров юного зрителя, реализуемой РАМТом по поручению Президента РФ. Основная тема семинара 2024 года – «Практика разработки и внедрения зрительских проектов в театрах для детей и молодежи».