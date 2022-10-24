Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинеле 74-летнюю женщину сбила машина
В Кинеле 74-летнюю женщину сбила машина
в Самаре вандалы испортили мурал, посвященный футболисту Денису Ковбе
В Самаре вандалы испортили мурал, посвященный футболисту Денису Ковбе
Власти Самарской области освободили семьи мобилизованных от платы за детский сад
Власти Самарской области освободили семьи мобилизованных от платы за детский сад
В Самаре выставили на продажу ТЦ Hoff
В Самаре выставили на продажу ТЦ Hoff
В Самарской области полицейские и общественники проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»
В Самарской области полицейские и общественники проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»
В Самаре КАМАЗ врезался в легковушку
В Самаре КАМАЗ врезался в легковушку
В Самаре пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
В Самаре пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
все меньше людей готовы купить квартиру в новостройке на старте продаж
Все меньше людей готовы купить квартиру в новостройке на старте продаж
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.2
-0.3
EUR 59.84
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Сохраним лес»: волонтеры высадили более полутора тысяч саженцев в селе Красный Яр
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»

24 октября 2022 13:18
106
В Самаре пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»

и  театра   «СамАрт»   состоятся    показы    спектаклей    лауреатов фестиваля, а также пройдет образовательная программа.
 
      Показы спектаклей пройдут с 29 по 31 октября на сценах театра «СамАрт»  и  Молодежном   концертно-театральном   комплексе «Дирижабль» (учебном корпусе СГИК)  в  очном  и  дистанционном форматах. Зрителям  представят  лирические  и  юмористические постановки, яркие костюмированные и с аскетичной сценографией,  показывающие артиста и   выводящие на   первый  план  Человека.

За всеми работами стоят огромный труд и любовь, любовь к театру, к людям.
      В  этом   году   было   подано   больше  50   заявок.   География расширилась   за  счет  участия  коллективов  из  разных  регионов страны:  от  Северной   Осетии   до  Карелии,  Байкала  и   Якутска. Коллективы  из  Самарской  области  также  активно  включились  в событие:  о   своем  желании   принять  участие  в  Парафестивале  «Театр - территория равных возможностей» заявили 15 коллективов региона.
     Экспертный  совет  определил  обладателя  Гран-при  за  лучший спектакль. Высшей награды удостоена постановка «О тебе» московского  коллектива  неслышащих  актёров  «Недослов».  Также  озвучены  лауреаты  в  номинациях: «Лучший  пластический  спектакль», «Лучшее  сценическое  оформление»,  «Лучший современный эксперимент», «Лучший актерский ансамбль» и не только.
 
     В течение трех  фестивальных дней  будет  реализована уникальная   образовательная  программа «Методика  работы  над  инклюзивным спектаклем: актуальные режиссерские практики».

 Напомним, что Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория  равных  возможностей»   проводится  в   Самарской области  с  2019  года  при   поддержке   Правительства  Самарской области и лично Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Участники события – инклюзивные театральные  коллективы  и студии  России,  в  которых  не  менее  50% артистов с инвалидностью. Финансовую, организационную и информационную поддержку событию   оказывает Правительство  Самарской  области,  в  том числе,

и  Министерство  культуры региона. Организатором события выступает Самарский институт культуры.
     Мероприятие   направлено   на   приумножение   ценностей художественной  культуры,  решение  государственных  задач  по  наделению  инвалидов  возможностью  реализации  творческого  потенциала и демонстрацию лучших практик инклюзивного театрального искусства. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
24 октября 2022  11:10
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
144
В Тольятти, на Аллее Славы, увековечили память Героев, погибших при исполнении воинского долга — Андрея Соколовского и Александра Старчкова.
21 октября 2022  17:26
Дмитрий Азаров встретился с родными Героев России, погибших при исполнении воинского долга
679
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
21 октября 2022  13:36
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
4910
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
21 октября 2022  12:22
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
609
Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»
21 октября 2022  12:14
Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»
561
Весь список