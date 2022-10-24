В Самаре пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»

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и театра «СамАрт» состоятся показы спектаклей лауреатов фестиваля, а также пройдет образовательная программа.



Показы спектаклей пройдут с 29 по 31 октября на сценах театра «СамАрт» и Молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» (учебном корпусе СГИК) в очном и дистанционном форматах. Зрителям представят лирические и юмористические постановки, яркие костюмированные и с аскетичной сценографией, показывающие артиста и выводящие на первый план Человека.

За всеми работами стоят огромный труд и любовь, любовь к театру, к людям.

В этом году было подано больше 50 заявок. География расширилась за счет участия коллективов из разных регионов страны: от Северной Осетии до Карелии, Байкала и Якутска. Коллективы из Самарской области также активно включились в событие: о своем желании принять участие в Парафестивале «Театр - территория равных возможностей» заявили 15 коллективов региона.

Экспертный совет определил обладателя Гран-при за лучший спектакль. Высшей награды удостоена постановка «О тебе» московского коллектива неслышащих актёров «Недослов». Также озвучены лауреаты в номинациях: «Лучший пластический спектакль», «Лучшее сценическое оформление», «Лучший современный эксперимент», «Лучший актерский ансамбль» и не только.



В течение трех фестивальных дней будет реализована уникальная образовательная программа «Методика работы над инклюзивным спектаклем: актуальные режиссерские практики».

Напомним, что Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» проводится в Самарской области с 2019 года при поддержке Правительства Самарской области и лично Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Участники события – инклюзивные театральные коллективы и студии России, в которых не менее 50% артистов с инвалидностью. Финансовую, организационную и информационную поддержку событию оказывает Правительство Самарской области, в том числе,

и Министерство культуры региона. Организатором события выступает Самарский институт культуры.

Мероприятие направлено на приумножение ценностей художественной культуры, решение государственных задач по наделению инвалидов возможностью реализации творческого потенциала и демонстрацию лучших практик инклюзивного театрального искусства.