В Самаре пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен»

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14 февраля (пятница) в 18.30 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).

Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с историями жителей и гостей Самары конца XIX – начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. В ходе экскурсии будут задействованы различные источники: письма, периодическую печать, книги, мемуары.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHUQtd

Повтор кураторской экскурсии в этом месяце состоится 21 февраля в 18.30.