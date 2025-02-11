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В Самаре пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен»

11 февраля 2025 10:40
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В Самаре пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен»

14 февраля (пятница) в 18.30 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).
Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с историями жителей и гостей Самары конца XIX – начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. В ходе экскурсии будут задействованы различные источники: письма, периодическую печать, книги, мемуары.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHUQtd
Повтор кураторской экскурсии в этом месяце состоится 21 февраля в 18.30.

16 февраля (воскресенье) в 13.00 научный сотрудник музея Анастасия Волынкина проведет медиаторский тур по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).
Проект «Город/Деревня: маршрут построен» создан совместно со Школой проектной фотографии. На встрече посетители обсудят работы фотографов, основные темы, которые раскрываются на выставке, а также поразмышляют о кураторской задумке. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHUQ6X

Теги: Мероприятия

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