В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»

С 1 по 3 марта 2021 г. в Самаре пройдет юбилейный – Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021». Появилось расписание его мероприятий.
1 марта 2021
14.00-15.00 — Пресс-конференция — конференц-зал «Дом Сивре» (г. Самара, ул. Ст. Разина, 128)
Участники: худрук Фестиваля, народный артист РФ Даниил Крамер, звезда Шоу «Голос» Этери Бериашвили, руководитель «Самарского джазового движения» Денис Рыбаков
18.15-19.00 — Открытие выставки работ, посвященных юбилейному фестивалю, учащихся Самарского художественного училища им.К.С.Петрова-Водкина — Выставочная галерея Самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141)
Участники: худрук Фестиваля, народный артист РФ Даниил Крамер, учащиеся Самарского художественного училища им. К.С.Петрова-Водкина, искусствовед В.Н.Востриков, пресс-секретарь филармонии Ю.Шумилина
19.00-21.00 – Концерт – концертный зал Самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141)
Участники: худрук Фестиваля, народный артист РФ Даниил Крамер, звезда Шоу «Голос» Этери Бериашвили, Beriashvili Losev-group.
2 марта 2021
12.00-13.30 Творческая встреча студентов СГИК с Даниилом Крамером. «Разговор о композиторских тайнах процесса рождения джазовой импровизации» — СГИК (ул. Фрунзе, 167)
Участники: худрук Фестиваля, народный артист РФ Даниил Крамер, студенты и преподаватели СГИК
19.00-21.00 – Концерт и Джем-сейшн — Рут Гриль бар (ул. Авроры, 154)
Участники: худрук Фестиваля, народный артист РФ Даниил Крамер, вокалистка Надя Кузнецова и джаз-проект N-Code, знаменитый саксофонист Сергей Головня и джаз-проект «Electromachine».
3 марта
16.00-17.00 — Мастер-класс Сергея Головни — СГИК (ул. Фрунзе, 167)
Участники: знаменитый саксофонист Сергей Головня, студенты и преподаватели СГИК
19.00-21.00 — Концерт и Джем-сейшн — Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141) финалистка шоу «Большой джаз» Карина Кожевникова, трио Льва Кушнира, Даниил Крамер, Надя Кузнецова, Сергей Головня
21.30-23.00 — Джем-сейшн — Рут Гриль бар (ул. Авроры, 154) Даниил Крамер, Карина Кожевникова, трио Льва Кушнира, Надя Кузнецова, Сергей Головня.
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