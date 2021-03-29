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27 марта в ДК «Заря» в Самаре отметили международный праздник «Навруз».

Навруз — праздник весны и обновления природы, один из самых древних праздников на Земле, отмечаемый уже более пяти тысяч лет. У многих народов Азии – это главный праздник в году, праздник поклонения природе. Празднование Навруза имеет языческие корни, он отмечается в день весеннего равноденствия. Это очень символичный праздник, с ним связано множество народных традиций и обычаев.

В 2009 году Навруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Генеральная ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.

Светлый и добрый праздник Навруз на самарской земле проходит много лет и всегда собирает множество друзей. В Самарской области, как и по всей России, праздник традиционно отмечают казахи, узбеки, азербайджанцы, киргизы, таджики, туркмены и другие народы.

Организаторами мероприятия в Самаре выступили национальные общественные организации г.о.Самара и Самарской области – инициативная группа по созданию общественной организации «Местная узбекская национально-культурная автономия «Хумо» г.о.Самара»; Региональное отделение Всероссийского Конгресса узбеков, узбекистанцев по Самарской области, (президент – Дильфуза Сабирова); СРОО таджикистанцев «Пайванд-Единство» (президент Сунатуло Назриев); СРОО «Центр культуры «Казахи Самары» (президент Салауат Султанов); РОО «НКА азербайджанцев Самарской области «Ватан» (председатель Гусейн Гусеинов); СРОО «Туркменский национальный культурный центр «Ватан» (президент Оразбай Рейимбаев); СРОО «Гуманитарная Ассоциация Туркменского Землячества в Поволжье» (председатель Куват Гурбангылычев); СООО «Лига азербайджанцев Самарской области» (председатель Правления Ширван Керимов Мурват оглы); НО БФ «Помощь киргизскому народу «Манас-Ата» (председатель Акылбек Кудуев).

Почётных гостей и зрителей праздника приветствовал заместитель директора ГКУ СО «Дом дружбы народов» Петр Сучков, он также вручил активистам организаций благодарственные письма Дома дружбы народов.

Свои поздравления участникам праздника направил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На протяжении многих веков Россия объединяет народы, культуры, языки в единое цивилизационное пространство. Мы чтим добрые традиции предков ради будущего, и свидетельством тому является празднование Навруза. От всей души благодарю организаторов и всех сопричастных за проведение межнационального Навруза, сохранение этнических традиций и возрождение культурного наследия, вклад в укрепление межнационального мира и согласия в регионе. Желаю вам счастья, здоровья, радости, благополучия и процветания! Пусть сбудутся ваши мечты! Пусть добро и любовь, изобилие и достаток не покидают ваши дома!», – говорится в приветственном адресе Главы региона.

Мероприятие началось с выставки декоративно-прикладного творчества, расположенной в фойе, и праздничных танцев под звуки национальных музыкальных инструментов, от которых в пляс пускались не только участники концертной программы, но и зрители. Атмосфера веселья и радости захватывала каждого человека, пришедшего на праздник. А зрителей, желающих посмотреть праздничное мероприятие, посвященное Наврузу, было множество.

Праздничный концерт открыло театрализованное представление «Да здравствует Навруз!». Здесь органично переплелись и актерская игра девушек и парней, и выход музыкантов с карнаем (традиционным восточным духовым инструментом, звуки которого открывают празднества), и яркие выступления артистов в национальных костюмах, и приветствия главного аксакала праздника и девушки-весны, и, конечно, элементы народных обрядов. Зрители остались в восторге от красочного представления.

Чтобы создать эту удивительную атмосферу, немало сил приложила сценарист, режиссер-постановщик концертной программы Заслуженный работник культуры Самарской области Айгуль Жалелова и ведущие концертной программы Ермек Кульжанов и Сабрина Бобокова.

В концерте участвовали артисты и творческие коллективы национально-культурных общественных организаций Самары и Самарской области – музыкальная группа «МУКИМИ»; казахская воскресная школа «Ак булак» – Центр внешкольной работы «Поиск»; таджикская танцевальная группа «Лайли Бадахшон»; солисты инициативной группы по созданию «Местной узбекской национально-культурной автономии «Хумо» г.о.Самара» Расулжон Абдурахманов и Равшан Ураков; туркменская танцевальная группа «Туркмен овазы»; победитель всероссийских и международных конкурсов, активист СРОО «Казахи Самары» Ермек Кульжанов; автор и исполнитель кыргызских песен Акылбек Айтиев; казахский народный ансамбль танца «Айгуль»; кыргызская танцевальная группа «Жаз гульдеры»; председатель Общественной организации «Курултай (конгресс) башкир» города Самары, исполнительница башкирских песен Камила Сизякова; чувашский народный ансамбль песни и танца «Самар ен»; солисты азербайджанского ансамбля «Хаял» Мустафа Мустафаев и Софья Ковалевская; исполнительница таджикских песен Аниса Парпиева; исполнитель туркменских песен Рахат Гурбангылыжов; азербайджанский ансамбль «АРЗУ»; солист СРОО «Туркменского национального культурного центра «Ватан» Давлет Оразмедов; профессиональная танцовщица народных танцев Средней Азии из г.Тольятти Наргиза.

Завершилось праздничное мероприятие награждением активистов национальных общественных организации и артистов. Председатель оргкомитета Международного праздника «Навруз», президент регионального отделения Всероссийского Конгресса узбеков, узбекистанцев по Самарской области Дильфуза Сабирова вручила дипломы, благодарственные письма и поздравила всех с праздником Навруз.