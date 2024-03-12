В Самаре определились победители регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

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14 марта в 14.00 на площадке Молодёжного многофункционального центра Самарской области (г. Самара, проспект Масленникова, 37) состоится торжественная церемония награждения регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» и регионального этапа конкурса на лучшую разработку афиши/или плаката фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

В пятом юбилейном сезоне 2023-2024 года в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 муниципального образования Самарской области. Общее количество участников составило 2010 человек.

Эксперты под председательством Александра Мальцева, главного режиссера Самарского молодежного драматического театра «Мастерская», определили лауреатов (1, 2, 3 место) в номинациях «Лучший детский спектакль Самарской области», «Лучший молодежный спектакль Самарской области»: «В этом году мы наблюдаем значительный рост молодежных театральных постановок конкурсного уровня, – рассказал Александр Мальцев. – Фестиваль, а ему уже пятый год, имеет широкий резонанс, откликается у молодых актеров и режиссеров. Чем можно объяснить такой театральный бум? Думаю, что во- первых, традициями – все же у нас театральный регион, театральная Самара. Во-вторых, поддержка власти значит многое:cегодня во всех практически школах есть театральные кружки или студии, где занимаются не только учителя-филологи, но и профессиональные режиссеры. Все это дает ощутимый результат и в количественном, и в качественном плане».

Лучшие театральные коллективы, занявшие 1 места в номинациях «Лучший детский спектакль Самарской области», «Лучший молодежный спектакль Самарской области»: 1 молодежный театральный коллектив и 1 детский театральный коллектив, примут участие в Окружном этапе фестиваля:

— в номинации «Лучший детский спектакль» – рок-оратория «Воскресенье. Черный Январь», творческая мастерская «Юные гении» (режиссер Суменкова Ольга Александровна, образовательный центр «Южный город», м. р. Волжский);

— в номинации «Лучший молодежный спектакль» – мюзикл «Алабин», театральная студия «Труппа Отрадного» (режиссер Трегубов Виктор Александрович, Дворец культуры «Россия», г. о. Отрадный).

«Мы второй год с ребятами участвуем в этом фестивале. Для нас победа – важно, но все же это не гонка за призами. В первую очередь для детей – это рост. Это возможность увидеть, как работают другие. Это возможность неформального общения, что тоже очень много значит для становления юной личности актера», – отметила Ольга Суменкова, режиссер творческой мастерской «Юные гении» из Волжского района.

Также определились победители регионального этапа конкурса на лучшую разработку афиши/или плаката фестиваля «Театральное Приволжье». Жюри отсмотрело 60 конкурсных работ из 15 муниципальных образования Самарской области. Лидером по количеству присланных для участия в конкурсе афиш и плакатов стала Школа креативных индустрий городского округа Кинель.

По итогам отбора 20 победителей регионального этапа конкурса (10 молодежных и 10 детских работ) будут отмечены дипломами и тоже примут участие в Окружном этапе фестиваля.

Напомним, что «Театральное Приволжье» – общественный проект Приволжского Федерального округа, направленный на создание условий и мотиваций для развития театрального искусства среди детей и молодежи. Помимо оценки спектаклей в целом, региональное экспертное жюри по итогам просмотра всех спектаклей определило лучших, отдельно для детских и молодежных спектаклей: «Лучшая режиссерская работа»; «Лучшее музыкальное оформление»; «Лучшее художественное оформление»; «Лучшая мужская роль»; «Лучшая женская роль». Видеоверсии и трейлеры спектаклей-победителей регионов Приволжского Федерального округа размещены на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.

Подведение итогов фестиваля пройдет в формате видеотрансляций с подключением региональных студий 27 марта 2024 года, в День театра.

Победители Окружного фестиваля (1-3 места в каждой номинации) примут участием в образовательном туре по развитию навыков театрального мастерства.

Организатор регионального этапа конкурса – агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области и министерства образования и науки Самарской области.

Фото: минкульт СО