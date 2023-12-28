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В Самаре новогоднюю ледовую сказку Ильи Авербуха «Морозко» показали семьям защитников Отечества и волонтерам

28 декабря 2023 19:07
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В Самаре новогоднюю ледовую сказку Ильи Авербуха «Морозко» (0+) показали семьям защитников Отечества и волонтерам

В Самаре новогоднюю ледовую сказку Ильи Авербуха «Морозко» (0+) показали семьям защитников Отечества и волонтерам

На премьеру по инициативе губернатора пригласили семьи военнослужащих, а также самих участников СВО, проходящих реабилитацию в регионе. Кроме того, в числе зрителей – волонтеры патриотических проектов, бойцы поисковых отрядов, представители женсовета 2-й гвардейской армии и др., пишет Сова.

С наступающим Новым годом собравшихся поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

- В этом зале сегодня собрались главные люди Самарской области. Это семьи наших героев-защитников, труженики, которые здесь создают надежный оплот для фронта, лидеры общественных организаций, наши волонтеры, которые сегодня делают всё для фронта, всё для Победы. И я сердечно благодарю вас за ваш вклад в приближение Победы, за то, что вы поддерживаете и вдохновляете наших героев, своих родных и близких, своих отцов, своих мужей, своих сыновей. Вдохновляете их на ратный подвиг во имя нашей великой и прекрасной России. И я благодарю всех, кто своим трудом продолжает славу нашего региона, и всех, кто помогает военнослужащим и семьям военнослужащих в этот период, когда наши дорогие и близкие люди утратили на какое-то время сильное плечо своего любимого. Я очень надеюсь, что следующий год будет по-настоящему счастливым. А счастливым он может быть в одном случае: если наши герои-защитники с Победой вернутся домой. Так пусть этот год будет по-настоящему победным, принесет радость в каждый дом, мир и процветание нашей великой России и нашей прекрасной Самарской области, - отметил глава региона. - Спасибо, что нам есть кем гордиться и о ком заботиться. И я уверен, что, объединившись вокруг нашего национального лидера, Президента страны Владимира Владимировича Путина, мы обязательно добьемся побед по всем фронтам, по всем направлениям, и обеспечим по-настоящему счастливую жизнь для нашей Родины.

«Это восторг»: зрители ледового представления поделились своими впечатлениями

После завершения спектакля Ильи Авербуха детям вручили новогодние подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

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