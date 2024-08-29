В Самаре Московский музей современного искусства представит итоговые проекты участников лаборатории «Выход в город»

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С 29 августа по 1 сентября в рамках ежегодного фестиваля «Волгафест» в Самаре Московский музей современного искусства представит итоговые проекты участников третьей волны междисциплинарной лаборатории «Выход в город».



Объекты паблик-арта и инсталляции, созданные 23 молодыми художниками в качестве результатов недельного интенсива, появятся в центральных точках города. Целью проекта стала работа над объединением современной художественной практики и городского контекста. В лаборатории, состоящей из лекций и практических занятий, приняли участие молодые художники из Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова, Набережных Челнов, Кирова, Санкт-Петербурга, Волгограда и Сыктывкара. Итоговые работы авторов — высказывания, существующие на стыке трех направлений: медиа-, саунд- и паблик-арта.



