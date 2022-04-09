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В нем участвовали  около 500 ребят из 62 регионов страны, которые представили свои научно-технические разработки в космической сфере.
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В регионе завершился масштабный научный фестиваль «Открытый космос»

9 апреля 2022 21:48
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В нем участвовали  около 500 ребят из 62 регионов страны, которые представили свои научно-технические разработки в космической сфере.

Сегодня, 9 апреля, в Самаре в «МТЛ Арене» завершился всероссийский фестиваль для школьников  «Открытый космос». В нем участвовали  около 500 ребят из 62 регионов страны, которые представили свои научно-технические разработки в космической сфере. В церемонии закрытия фестиваля принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фестиваль «Открытый космос» проводится общероссийской детско-юношеской  организацией «Российское движение школьников» (председатель - Герой РФ, летчик-космонавт Сергей Рязанский) с целью популяризация космических технологий среди детей. В нем участвуют школьники, достигшие высоких результатов в научно-технической деятельности, а также прошедшие региональный конкурсный отбор. В рамках фестиваля дети не только презентуют свои проекты, но и посещают различные мастер – классы, лекции, экскурсии, уроки, интерактивные выставки. В этом году всероссийский фестиваль «Открытый космос» проходил во второй раз, и местом его проведения 8-9 апреля была выбрана Самара.

«Очень горд тем, что благодаря решению Российского движения школьников именно наш регион принимал фестиваль «Открытый космос». Самара, конечно, является столицей российского космоса и считается такой столицей по праву, - сказал Губернатор Дмитрий Азаров на церемонии закрытия фестиваля, - Космос – это хороший урожай наших аграриев, космос – это разработка медицинских препаратов и оборудования, а значит сохранение здоровья людей, космос – это безопасный транспорт, космос – это и обороноспособность нашей страны. И я рад тому, что наш регион, наши предприятия вносят свой масштабный вклад в космический щит обороны нашей Родины».

Исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина поблагодарила Самарскую область за высокий уровень организации мероприятия: «Спасибо региону за проведение фестиваля и такой прием».    

Качество проведения фестиваля отмечали и сами участники, которые помимо конкурсной программы посетили Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева, где они пообщались с преподавателями и студентами вуза, ознакомились с инфраструктурой учебного заведения. Многие ребята решили поступать в Самарский университет. «Очень впечатлен  масштабом фестиваля и тем, что удалось здесь увидеть и узнать. Самарский университет понравился. После его посещения решил, что хочу поступать именно сюда», - рассказал Максим Петров из Костромской области.  

«Мы заинтересованы в том, чтобы приглашать талантливых абитуриентов со всей страны, чтобы они потом учились, работали и жили в Самаре. И, конечно, такие фестивали позволяют нам узнавать о талантливых детях. Консолидация перспективной молодежи - одна из задач научно – образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», в который входит наш регион и вуз», -  отметил ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

На церемонии закрытия фестиваля были объявлены авторы лучших проектов и научно – технических разработок. Трем участникам, набравшим наибольшее количество баллов, были вручены кубки имени дважды Героя Советского Союза, космонавта Алексея Леонова. Губернатор Дмитрий Азаров, наградив призеров, отметил, что участие ребят в таких всероссийских научных фестивалях позволяет им не только раскрыть свой талант, но и познавать страну. «У меня была возможность по работе побывать в абсолютном большинстве субъектов России. И я, уже во взрослом возрасте, заново влюбился в нашу великую Родину. Поздравляю вас с вашими открытиями, с тем, что вы целеустремленные и настойчивые. Это точно приведет вас к космическим высотам, - сказал глава региона, - Мы понимаем, что будущее российского космоса – это вы. Несмотря на вашу юность, ваши исследования уже заинтересовали ведущих ученых и, надеюсь, заинтересуют наши ведущие предприятия».

 

Фото:   правительство СО

 

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