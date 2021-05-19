В Покровский Александров-Чагринский монастырь приглашают на фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»

62

23 мая с 11:00 до 18:00 на территории восстанавливаемого Покровского Александров-Чагринского монастыря (Самарская область, Красноармейский район, пос. Кировский, Покровский Александров-Чагринский монастырь) пройдет Пасхальный духовный, культурно-просветительский фестиваль для молодёжи и семейного отдыха «Сиреневые звоны в Чагринском».

Исторически сложилось, что в Чагринской обители ещё в бытность святого Александра Чагринского велась просветительская работа с молодёжью. Это было единственное место в губернии, где работала школа грамоты для крестьянских девочек. Сейчас, когда обитель восстанавливается, возрождению подлежат не только стены, но и дух обители. Именно поэтому, фестивальный день организован так, что концерт духовной музыки и чаепитие будут органично соседствовать с обучающими мастер-классами по колокольному звону, рисованию сирени и пейзажей обители, сбору и варке варенья из сирени, вышиванию лентами и плетению из лозы. Также в мероприятии примут участие приглашенные гости: директор Общественного института демографической безопасности, православный детский психолог, писатель, публицист, драматург, общественный деятель Ирина Медведева и православная певица и композитор Юлия Славянская.

Организаторами мероприятия выступили «Епархиальный паломнический духовно-просветительский Центр имени св. прав. Александра Чагринского» Кинельской и Безенчукской Епархии, АНО «Потенциал» при поддержке социально-ориентированных организаций региона.

Для всех желающих 23 мая в 9:00 будет организован бесплатный автобус на мероприятие от автостанции «Аврора».

Участников мероприятия просят соблюдать масочный режим и не пренебрегать социальной дистанцией. Проведение фестиваля возможно при строгом соблюдении санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором.

Контакты для связи по организации трансфера: +7 987 906 67 36 (Дарья).