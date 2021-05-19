Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате горожане смогли избежать неудобств, связанных с приостановкой автомобильного движения и проведением масштабных земляных работ в центре города.
Робот-диагност «Т Плюс» завершил обследование участка теплосети в Новокуйбышевске
Профильный министр, кандидат предварительного голосования «Единой России»  рассказала о задачах власти и партии по итогам Послания главы региона. 
Марина Антимонова: губернатор поручил сконцентрироваться на поддержке людей в сложной жизненной ситуации
Поддержка семей станет приоритетом работы «Единой России» на ближайшие годы.
Марина Сидухина о Послании губернатора: в Самарской области созданы комфортные условия для рождения и воспитания детей
Вход свободный. Начало – в 18:00.
В Самаре в храме Святой Софии пройдёт гала-концерт фестиваля хоровой музыки «Пасха над Волгой»
Для всех желающих 23 мая в 9:00 будет организован бесплатный автобус на мероприятие от автостанции «Аврора».
В Покровский Александров-Чагринский монастырь приглашают на фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»
При содействии ЦУР63 расчистили пролеты моста через реку Кондурча в Красноярском районе.
При содействии ЦУР63 расчистили пролеты моста через реку Кондурча в Красноярском районе
В России упростят процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания
В России упростят процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания
Госдума одобрила социальные меры поддержки семей от Единой России
Госдума одобрила социальные меры поддержки семей от «Единой России»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.7
-0.15
EUR 89.91
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Покровский Александров-Чагринский монастырь приглашают на фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»

19 мая 2021 14:03
62
Для всех желающих 23 мая в 9:00 будет организован бесплатный автобус на мероприятие от автостанции «Аврора».

23 мая с 11:00 до 18:00 на территории восстанавливаемого Покровского Александров-Чагринского монастыря (Самарская область, Красноармейский район, пос. Кировский, Покровский Александров-Чагринский монастырь) пройдет Пасхальный духовный, культурно-просветительский фестиваль для молодёжи и семейного отдыха «Сиреневые звоны в Чагринском».

Исторически сложилось, что в Чагринской обители ещё в бытность святого Александра Чагринского велась просветительская работа с молодёжью. Это было единственное место в губернии, где работала школа грамоты для крестьянских девочек. Сейчас, когда обитель восстанавливается, возрождению подлежат не только стены, но и дух обители. Именно поэтому, фестивальный день организован так, что концерт духовной музыки и чаепитие будут органично соседствовать с обучающими мастер-классами по колокольному звону, рисованию сирени и пейзажей обители, сбору и варке варенья из сирени, вышиванию лентами и плетению из лозы. Также в мероприятии примут участие приглашенные гости: директор Общественного института демографической безопасности, православный детский психолог, писатель, публицист, драматург, общественный деятель Ирина Медведева и православная певица и композитор Юлия Славянская.

Организаторами мероприятия выступили «Епархиальный паломнический духовно-просветительский Центр имени св. прав. Александра Чагринского» Кинельской и Безенчукской Епархии, АНО «Потенциал» при поддержке социально-ориентированных организаций региона.

Для всех желающих 23 мая в 9:00 будет организован бесплатный автобус на мероприятие от автостанции «Аврора».

Участников мероприятия просят соблюдать масочный режим и не пренебрегать социальной дистанцией. Проведение фестиваля возможно при строгом соблюдении санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором.

Контакты для связи по организации трансфера: +7 987 906 67 36 (Дарья).

 

Теги: Покровский Александров-Чагринский монастырь фестиваль

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев приглашают на ретро-фестиваль в Мотомире Вячеслава Шеянова
19 мая 2021, 11:34
Самарцев приглашают на ретро-фестиваль в Мотомире Вячеслава Шеянова
В программу мероприятия входит обед на свежем воздухе и экскурсия по уникальному музею ретро-мотоциклов Общество
160
Который пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде.
13 мая 2021, 14:53
3500 студентов примут участие в фестивале «Российская студенческая весна»
Который пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Общество
412
Тема фестиваля – «Движение навстречу». О возможностях Волгафеста 2021.
12 мая 2021, 14:22
Волгафест пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной в Самаре
Тема фестиваля – «Движение навстречу». О возможностях Волгафеста 2021. Общество
529
В центре внимания
Самарские аграрии завершают посев яровых
19 мая 2021  12:53
Самарские аграрии завершают посев яровых
Экономика
115
Работы на ледовом дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре завершаются по графику
19 мая 2021  12:39
Работы на ледовом дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре завершаются по графику
Строительство
151
В прошлом году в Самаре преобразилось 8 общественных пространств и 50 дворов.
19 мая 2021  12:16
В прошлом году в Самаре преобразилось 8 общественных пространств и 50 дворов
Благоустройство
109
В обоих случаях причина произошедшего – переохлаждение из-за большой разницы температуры воды на поверхности и в глубинных слоях.
18 мая 2021  22:41
Два человека утонули на озерах в Ставропольском районе
Происшествия
317
По­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми».
18 мая 2021  21:27
Дмит­рий Ор­лов: по­стро­ен­ный мост че­рез реку Сок — на­сто­я­щий сим­вол по­ли­ти­ки Дмит­рия Аза­ро­ва
Политика
403
Весь список