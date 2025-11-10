250

В воскресенье, 16 ноября, в 16.00 в Музее Рязанова состоится авторская экскурсия «Саундтрек удачи. Музыкальное оформление фильмов Эльдара Рязанова» (12+), которую проведет музыкант Дмитрий Дмитриев. Мероприятие приурочено ко дню рождения Эльдара Рязанова (отмечается 18 ноября).

Музыка имела большое значение в биографии Эльдара Александровича: c подросткового возраста он увлекся опереттой, всю жизнь собирал пластинки и не представлял себе дня без магнитофона. И, конечно же, лучшие композиторы эпохи писали для фильмов режиссера музыку, которая до сих пор с первых нот переносит зрителей в мир кино.

Дмитрий Дмитриев расскажет о композициях, которые впервые появились в картинах Рязанова, а затем стали всенародно любимыми хитами. Как и кем создавались эти шедевры? Какие обстоятельства, события и судьбоносные совпадения повлияли на музыку к фильмам? Посетители также услышат знаковые песни в авторской интерпретации Дмитриева под гитару и погрузятся в музыку жизни Эльдара Рязанова.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке: https://vk.cc/cQK57h