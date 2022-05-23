В Историческом парке «Россия – Моя история» прошла всероссийская акция "Ночь музеев 2022. Точка отсчета".

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Ключевой темой «Ночи музеев 2022» стала «Точка отсчета». Самая распространенная трактовка темы – 350-летие со дня рождения Петра I, реформы которого затронули все сферы жизни России. Точка отсчета задает начало многим открытиям, социальным явлениям и целым историческим эпизодам. В этот день мы вспомнили их в рамках истории нашей страны и родной Самарской области.

Открытие акции «Ночь музеев» началось с квеста для малышей - «В гостях у сказки», в котором приняли участие более 50 самых юных гостей исторического парка от 2 до 7 лет. Для большинства этот поход в музей стал первым в жизни! Следующей площадкой стал мастер-класс «Искусство, в котором мы живем», посвященный архитектуре эпохи Петра I – дети с помощью родителей пытались воссоздать здание Кунсткамеры в технике аппликации.

Настоящим украшением вечера стало выступление и мастер-класс для посетителей от прекрасных дам и галантных кавалеров из Танцевального коллектива «Армида».

В вечерней программе исторического парка посетители соревновались в интеллектуальном квизе «Точка отсчета»: вопросы были просвещены истории нашей страны и Самарской области. Знания участников были вознаграждены пригласительными билетами в филиалы Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина и билетами в кино. В завершении вечера состоялось выступление самарских музыкантов Арам Грума, Луизы Фоменко и Арсения Усикяна.

На протяжении всей Ночи музеев гости создавали интерактивную карту Самарской области, выделяя родные районы. Так же посетители оставляли свои истории о важном, личном месте в Самаре, которое они считают своей «Точкой отсчета» и наполняли ими инсталляцию «Самара… моя история», которая станет фотовыставкой ко Дню Города в сентябре.