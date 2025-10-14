В Бангкоке завершились масштабные гастроли САТОБ

122

12 октября Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова завершил самые масштабные в своей новейшей истории гастроли.

На протяжении недели гости 27-го Международного музыкального фестиваля музыки и танца в Бангкоке (Таиланд) имели уникальную возможность наслаждаться русской культурой.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Королевстве Таиланд Евгений Томихин: «У вас фантастическая программа – пять спектаклей. Такое редко бывает, чтобы какой-то один коллектив представил пять своих спектаклей – и опера, и балет. Я хочу поздравить всех с этим важным событием – вы привезли российскую культуру. Это важно! Вы – мостик между следующим годом культурных обменов России и Таиланда».

С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик», который был показан два раза.

Джаспал Сингх Уберой, Президент фестиваля: «За последние пять лет я видел множество выступлений самарского театра. И я считаю их спектакли «Тоска» и «Аида» замечательными постановками. Я говорю людям в Москве, в Санкт-Петербурге и по всему миру, что мы нашли постановки этого высокого уровня. Сцена, декорации – это невозможно ни с чем сравнить».

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: «Это большая честь и огромная радость представлять Россию и Самарской регион на таком престижном международном фестивале. Мы удостоились чести показать наши прекрасные оперы и балеты. Это здорово, что есть возможность продемонстрировать русскую культуру во всем её многообразии, показать то, что может самарский театр».

7 октября гастроли начались оперой «Флория Тоска» Джакомо Пуччини.

«Я не в первый раз в Бангкоке, как раз 11 лет назад я здесь исполняла эту партию. За эти годы в этом зале акустика не изменилась, она здесь потрясающая, несмотря на то, что это огромный зал, вмещающий две тысячи зрителей. Не каждый оперный театр может гордиться такой акустикой. Для оперного исполнения это то, что нужно. Публика здесь, конечно, грандиозная», – поделилась в беседе с корреспондентом ТАСС Татьяна Ларина, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области. (источник: https://tass.ru/kultura/25277465)

Главные партии исполнили: Татьяна Ларина, заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области – Тоска; Иван Волков – Марио Каварадосси; Степан Волков – Скарпиа; Иван Григорьев – Чезаре Анджелотти; Ренат Латыпов – Ризничий и Шарроне; Анатолий Невдах – Сполетта; Артем Камалитдинов –Тюремщик.

Опера прошла в музыкальном сопровождении симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. За дирижёрским пультом – Евгений Хохлов.

Режиссёр-постановщик – Юрий Александров; дирижёр-постановщик – Александр Анисимов; художник-постановщик – Вячеслав Окунев; хормейстер-постановщик – Ольга Сафронова; художник по свету – Ирина Вторникова.

9 октября бангкокские зрители увидели в исполнении самарской труппы оперу «Аида» Джузеппе Верди.

Главные партии исполнили: Аида — Ольга Добрыдина; Радамес — Сергей Абабкин, приглашенный солист; Амнерис — Светлана Каширина; Амонасро — Степан Волков; Рамфис — Иван Григорьев; Царь Египта — Артём Камалитдинов; Жрица – Софья Коляда; Гонец – Владислав Новичков.

Опера прошла в музыкальном сопровождении симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Дирижёр – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.

Режиссер-постановщик – Юрий Александров; дирижёр-постановщик – Александр Анисимов; художник-постановщик – Вячеслав Окунев; хормейстер – Валерия Навротская; балетмейстер-постановщик – Ирина Шаронова.

10 октября на сцене Thailand Cultural Center был представлен балет-притча Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова «Три маски короля» (исполняется под фонограмму).

«Публика сегодня замечательно нас приняла. Я думаю, что этот спектакль для нее необычный. Несмотря на то, что в зале в некоторых моментах была звенящая тишина, при этом мы чувствовали энергию и ритм зала.

Нам очень понравилось. Эти эмоции останутся с нами навсегда и хотелось бы еще раз приехать», – рассказала корреспонденту ТАСС заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова. (источник: https://tass.ru/kultura/25315149)

Главные партии исполнили: Король Юлий – Сергей Гаген; Эмма – Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области; Главный советник Конор – Екатерина Фатеева; Двойник Юлия – Олеся Графинина; Министры – Илья Черкасов, Светлин Стоянов, Дмитрий Сагдеев, Максим Маренин, Николай Выломов.

Автор идеи – Вячеслав Заренков; либретто Вячеслава Заренкова и Юрия Смекалова. Хореограф-постановщик – Юрий Смекалов; дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов; художник-постановщик – Вячеслав Окунев; художник по свету – Ирина Вторникова; оркестровка – Даниил Пильчен; саунд-продюсер, автор электронной части и композиции «Шаманы» – Влад Жуков; художник по видеоконтенту – Виктория Злотникова.

Мировая премьера: 15 февраля 2019, САТОБ

«Я хочу сказать, что гастроли стали возможны благодаря поддержке нашего мецената Вячеслава Заренкова. Потому что это человек, который действительно влюблен в искусство, поддерживает, очень любит наш театр. Без его помощи мы не смогли бы приехать на этот фестиваль», – поделился Евгений Хохлов.

Гастроли самарского театра завершились показом балета-феерии Петра Чайковского «Щелкунчик».

«Такого волнения я не испытывал давно. Потому что за три репетиции с Королевским Бангкокским симфоническим оркестром 10 дней назад мы собрали этот спектакль в совершенно другом акустическом пространстве. Это было очень сложно. Музыка для них хоть и знакомая на слух, но очень трудная, поздний Чайковский, за этой красотой и сказочностью заложен колоссальный философский смысл. Поэтому очень трудно было за три репетиции объяснить оркестру, что нужно, быстро подогнать под темпы, под которые танцуют солисты», – поделился с корреспондентом ТАСС впечатлениями после спектакля Евгений Хохлов. (источник: https://tass.ru/kultura/25319987)

Главные партии 11 и 12 октября исполнили: Клара / Фея Драже — Полина Чеховских, Софья Туманова; Принц Оршад — Сергей Гаген, Выломов Николай; Фриц — Искандар Абельгузин; Дроссельмейер — Дмитрий Пономарёв, заслуженный артист Самарской области; Президент Зильбергаус — Дмитрий Петров; Госпожа Зильбергаус — Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области; Король мышей — Дмитрий Петров; Кукла Щелкунчик — Луис Эдуардо Франке; Дедушка — Владимир Шачнев; Бабушка — Ольга Савельева; Няня — Юлия Мамутина; Королева Конфитюренбурга — Ольга Савельева; Коломбина — Виктория Никитина, Витория Мартини; Арлекин — Илья Черкасов; Рекрут – Николай Выломов; Маркитантка — Манаэ Банно; Ирландец — Энтони Остин; Зайчик-барабанщик — Искандар Абельгузин. Студенты Самарского хореографического училища.

Балет прошёл в музыкальном сопровождении Королевского Бангкокского симфонического оркестра. За дирижёрским пультом – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.

Либретто Мариуса Петипа (1818-1910) по мотивам сказки Александра Дюма (1802-1870) «История Щелкунчика» (1844)

Хореография Льва Иванова (1892)

Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов. Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Константина Иванова и Михаила Бочарова 1892 года). Художник по костюмам – Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского и Евгения Пономарёва 1892 года). Художник по свету – Александр Наумов.

12 октября в Бангкоке состоялось еще одно уникальное для нашей труппы событие – в качестве подарка гостям благотворительного приёма, который посетила Королева Таиланда Сутхида, на сцене Thailand Cultural Center артисты Самарского театра оперы и балета исполнили первый акт балета-феерии П.И. Чайковского «Щелкунчик».

По окончанию показа художественный руководитель и главный дирижёр театра Евгений Хохлов и солисты балета – Полина Чеховских, Сергей Гаген, заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарёв были удостоены чести принять цветы из рук Королевы Сутхиды, услышать слова восхищения и благодарности самарской труппе за этот роскошный подарок, который все участники события запомнят надолго.

Гастроли в цифрах: подготовка шла два года; в Бангкок отправились семь контейнеров с декорациями; более 200 артистов показали пять спектаклей; в составе оркестра выехало 63 музыканта.

Фото предоставлено организаторами фестиваля