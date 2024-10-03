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В 2024 году театр «Грань» учреждает внутритеатральную Премию «Серебряный гранат». Это новая театральная традиция и новый отсчет в истории театра, который, пройдя путь длиной в полвека, в 2023 году стал государственным драматическим театром Самарской области.

Первая церемония вручения Премии «Серебряный гранат» состоится 8 октября 2024 года в 19.00 в зрительном зале Драматического театра «Грань», по адресу: г. Новокуйбышевск, пл. Ленина 1 (ТКК «Дворец культуры»).

Для проведения Премии – дата 8 октября – выбрана не случайно, это День Рождения государственного драматического театра «Грань».

Главная идея Премии «Серебряный гранат» – выразить благодарность людям театра за их искусство и мастерство, за их огромный труд и преданность. А также отблагодарить партнеров, друзей театра «Грань» и самых преданных, активных зрителей, которые за прошедший год внесли значительный вклад в жизнь театра.

Почему именно гранат? Во-первых, это красиво. В слове «гранат» и в названии театра – единый корень. У граната нет мякоти, а только семена. Каждое семя – новая жизнь. Но и самое главное, гранат – это единое целое, состоящее из нескольких сотен драгоценных граненых зерен. Это множественность в единстве.

Основные номинации Премии:

— Премия имени основателя театра Эльвиры Дульщиковой. Премия вручается сотрудникам театра «За вдохновенное служение театру «Грань»

— Премия имени первого директора театра, продюсера Всероссийского театрального Фестиваля «ПоМост» Дмитрия Софьина «За вклад в развитие театра «Грань»

Актерские номинации.

— «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль»

Победители определяются путем зрительского голосования, среди актеров, сыгравших в премьерах прошедшего театрального сезона.

— «Гранатовое зёрнышко» (лучший дебют)

Победители определяются путем зрительского голосования, среди актеров, впервые сыгравших в спектаклях театра «Грань» в прошедшем театральном сезоне.

— Специальные Премии Художественного руководителя театра «Грань»

Автором визуального воплощения Премии Драматического театра «Грань» – «Серебряный гранат» стал заслуженный художник России Виктор Никоненко.

Лауреатам Премии имени Эльвиры Дульщиковой и Премии имени Дмитрия Софьина вручается скульптура «Серебряный гранат», изготовленная из посеребренного нейзильбера.

Победителям Премии за лучшие актерские работы сезона, а также за лучший актерский дебют сезона вручается кулон из муранского стекла в виде гранатового зернышка на серебряной цепочке, либо булавка для пиджака, украшенная камнем из муранского стекла в виде гранатового зернышка.

В номинациях «Зритель года», «Медиа – партнер года», а также лауреатам Специальной Премии вручается картина заслуженного художника РФ Виктора Никоненко. На картине изображен Серебряный Ангел. Ангел-хранитель Премии.

Фото: минкульт СО