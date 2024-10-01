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В 2024 году количество слушателей джаза в России увеличилось на 48%

1 октября 2024 12:19
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В 2024 году количество слушателей джаза в России увеличилось на 48%

Ко Дню Российского джаза и Международному дню музыки, которые отмечаются 1 октября, Яндекс Музыка и Фонд Игоря Бутмана провели исследование целевой аудитории джазовой музыки.

Согласно данным аналитиков стало известно, что в 2024 году среднемесячное количество слушателей джаза в сервисе выросло на 48% в по сравнению  с прошлым годом. В среднем в месяц хотя бы один джазовый трек слушали почти 6 млн пользователей. Выросло и среднемесячное количество прослушанных хотя бы раз джазовых треков: в этом году ежемесячно слушают более 420 тысяч джазовых композиций, что на 5% выше, чем в прошлом. Находить новую музыку пользователи могут благодаря системе персональных рекомендаций “Моя волна”, которая предлагает музыку на основе предпочтений слушателя. В августе Яндекс Музыка обучила Мою волну определять и рекомендовать более четырехсот музыкальных жанров. В том числе нишевые направления джаза. Например, «фри-джаз». «джаз-фьюжн», «дарк-джаз» и другие.

Также есть регионы, в которых в этом году наблюдается рост доли слушателей джаза среди всех пользователей сервиса в сравнении с прошлым годом. Среди них — Рязанская область, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия — Алания, Владимирская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея. При этом есть и регионы, в которых интерес к джазу проявляется сильнее, чем в других. В топе таких регионов — Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Краснодарский край.

Кроме того, Фонд Игоря Бутмана, крупнейший организатор джазовых событий в России, подсчитал, какое количество джазовых Фестивалей и джазовых клубов существует в нашей стране:

«В 2024 году Фонду Игоря Бутмана исполняется 10 лет. Ежегодно мы проводим 12 джазовых фестивалей, аудитория которых насчитывает около 1 000 000 человек, нам стало интересно изучить какое количество фестивалей существует в современной России. Если в советские годы их число достигало  плюс/минус 15, то на сегодняшний момент у джазового движения есть целых 84 полноценных музыкальных смотра, которые проводятся в 46 регионах России. Ещё один факт, который хотелось бы отметить – это то, что в нашей стране заметно выросло и количество мест, где можно получить джазовое образование различных уровней: более 50 ДШИ, 70 ССУзов и 33 ВУЗа в 57 регионах присутствия», — рассказал исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.

1 октября 2022 года исполнилось 100 лет российскому джазу — одному из важнейших музыкальных направлений в нашей стране, ставшему значимой статьей культурного экспорта России и уникальной кросскультурной платформой для международной интеграции и развития межкультурного диалога и сотрудничества  в гуманитарной сфере. Фонд Игоря Бутмана при поддержке ПФКИ, Министерства культуры РФ и других партнеров, выступил организатором масштабного празднования Столетия российского джаза, в рамках которого 1 октября 2022 года состоялся юбилейный Гала-концерт на исторической сцене Большого театра, была организована региональная программа «Столетие  российского джаза от Калининграда до Сахалина» (18 гала-концертов), прошло более 300 бесплатных просветительские мероприятий в Москве и регионах, а также был основан Московский джазовый фестиваль, более 30 фестивалей было посвящено этой дате и был возрожден Фестиваль «Джаз над Енисеем», проведен форум Jazz Across Borders для профессионального сообщества. 

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