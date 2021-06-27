Умерла актриса Наталья Попова сыгравшая роль падчерицы в фильме «Двенадцать месяцев»

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В возрасте 72 лет скончалась заслуженная артистка России Наталья Попова. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» театр-фестиваль «Балтийский дом», в котором служила актриса передает РБК.



«С глубоким прискорбием сообщаем: 26 июня не стало заслуженной артистки России Натальи Ивановны Поповой», — говорится в сообщении театра.



В театре отметили, что недавно Попова сыграла роль бабушки в новом спектакле «Восемь любящих женщин».



Попова родилась в 1949 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. С 1975 года служила в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр-фестиваль «Балтийский дом»). Она преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.



Наибольшую популярность артистка получила после главной роли — роли падчерицы — в фильме-сказке «Двенадцать месяцев» 1972 года (режиссер — Анатолий Граник). Также Попова сыграла в таких фильмах, как «Врача вызывали?», «Мой старший брат», «Жизнь и приключения четырех друзей», «Поездка к сыну», «Наш бронепоезд», «Скандальное происшествие», «Тамбовская волчица» и сериале «Улица».



Фото: Ленфильм/РБК