Умерла актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Смирнова

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Актриса Наталья Смирнова скончалась накануне в возрасте 60 лет, передает РИА Новости.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на журналиста Олега Перанова, причиной смерти стал COVID-19.

Актриса родилась 16 мая 1961 года в Москве. Играла в Театре наций и "Современнике", также исполняла роли в спектаклях Романа Виктюка и Галины Волчек.

В кино сыграла несколько десятков ролей. Среди наиболее известных работ Смирновой сериалы "Счастливы вместе", "Маргоша", "Склифософский" и другие.

Фото : ВГТРК 2014/РИА Новости