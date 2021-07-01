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Умерла актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Смирнова
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Умерла актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Смирнова

1 июля 2021 19:56
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Ей было 60 лет.

Актриса Наталья Смирнова скончалась накануне в возрасте 60 лет, передает РИА Новости.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на журналиста Олега Перанова, причиной смерти стал COVID-19.

Актриса родилась 16 мая 1961 года в Москве. Играла в Театре наций и "Современнике", также исполняла роли в спектаклях Романа Виктюка и Галины Волчек.

В кино сыграла несколько десятков ролей. Среди наиболее известных работ Смирновой сериалы "Счастливы вместе", "Маргоша", "Склифософский" и другие.

 

Фото : ВГТРК 2014/РИА Новости

Теги: Наталья Смирнова ушла из жизни

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