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Умерла актриса Елена Наумкина

17 декабря 2021 17:18
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Актриса сыграла в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Она также снялась в таких картинах как «Дом у кольцевой дороги», «Ожидание» и многих других.

Актриса Елена Наумкина скончалась в возрасте 73 лет. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщается на портале «Кино-театр.ру», передают "Известия".

Актриса ушла из жизни 16 декабря. Причины смерти не называются.

Наумкина дебютировала на экране в 1969 году в картине Динары Асановой «Рудольфио», где сыграла главную роль.

В 1971 году она окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Наумкину приняли в труппу МХАТ, затем после распада труппы артистка до 2007 служила в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной.

Актриса сыграла в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Она также снялась в таких картинах как «Дом у кольцевой дороги», «Ожидание» и многих других.

 

Фото: kino-teatr.ru/"Известия"

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