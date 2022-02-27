Умер народный артист России Борис Соколов

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Народный артист России Борис Соколов умер в возрасте 77 лет в Петербурге, сообщили в воскресенье в пресс-службе Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. За 45 лет работы в театре он сыграл десятки ролей, передает ТАСС.

Среди наиболее ярких ролей в театре им. В. Ф. Комиссаржевской отмечаются его работы в "Чичикове", "Днях Турбиных" Михаила Булгакова, "Тезке Швейцера" Виктора Шендеровича, "Кине" Григория Горина, а также в спектаклях "Убийство Гонзаго", "Полоумный Журден", "Смерть коммивояжера", "Прощай клоун" и "С тобой и без тебя".

Также за свою карьеру Соколов сыграл 60 ролей в фильмах и сериалах. Отмечены его работы в фильмах "Звезда пленительного счастья", "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита", "Собачье сердце", а также в сериалах "Брежнев", "Белая гвардия", "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".

Фото: Юрий Белинский/ТАСС