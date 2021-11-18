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Умер актёр Игорь Савочкин из "Ночного дозора" и "Громовых" 

18 ноября 2021 16:08
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Несколько дней назад появились сообщения о госпитализации артиста с болями в спине.

Российский актёр театра и кино Игорь Савочкин умер на 59-м году жизни. Об утрате сообщила на своей странице в Фейсбуке блогер и подруга Савочкина Алеся Казанцева. Причина смерти пока не известна. Несколько дней назад появились сообщения о госпитализации актёра с болями в спине, однако его состояние не вызывало беспокойства, пациента даже якобы готовили к выписке, пишет Лайф.

"Вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в “Базелевсе”, занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актёра", – написала Казанцева.

Савочкин работал в театре "На досках" Сергея Кургиняна и в "Teaтpe нa Покpoвкe" Cepгея Apцыбашевa, снимался в кино. Среди его самых известных проектов — "Ночной дозор", "Дом", "Любовь под прикрытием". "Кука". Савочкин также снимался в "Громовых" и сериале "Диверсант-2: Конец войны".

 

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин / Лайф

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