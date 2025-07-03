Умер актер из фильма «Убить Билла» Майкл Мэдсен

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Его не стало на 68-м году жизни. Актера нашли мертвым в своем доме в Малибу. Согласно предварительным данным, он скончался по естественным причинам — от остановки сердца, пишет "Газета.Ru".



Актерская карьера Мэдсена длилась более 40 лет, на его счету более 170 картин.



Наибольшую известность он получил благодаря сотрудничеству с режиссером Квентином Тарантино — тот снял его в фильмах «Бешеные псы», «Убить Билла: Часть 2», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в… Голливуде».



В последние годы Мэдсен посвятил себя малобюджетному и независимому кино, готовился издать книгу.



