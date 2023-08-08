Цикл лекций «История жанра в зеркале советского кинематографа» пройдет в Самаре

Лекция 3: «Детектив как ключ к тайне советской экономики»
Феномен детективного жанра неоднократно становился предметом серьёзных и глубоких исследований. Популярность такого рода историй приходится на период общества высокого Модерна, в котором эстетические и экономические противоречия сплелись столь плотно, что подчас стали неразличимы. Детектив оформил в изящную художественную форму один из главных соблазнов современного обывателя – идея преступления как обогащения стала новым мифом времен общества зрелого капитализма.
Но как быть детективному жанру в стране с совершенно иной экономической моделью? Могут ли западные сюжетные схемы работать с сознанием советского зрителя? Что лежит в основе конфликта, когда финансовый интерес вписан в рамки социалистического общества? Об этих и связанных с ними сюжетах речь пойдет на лекции, где будут рассмотрены особенности детективного жанра на примере таких телесериалов и художественных фильмов как «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Профессия – следователь», трилогия о полковнике Зорине («Возвращение “Святого Луки”», «Черный принц», «Версия полковника Зорина») и др.
Место проведения: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)
Время: 12 августа, суббота, 17:30
Лектор: Олег Горяинов – киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник
Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке https://vk.cc/cpVLYX
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