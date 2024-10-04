Стартовал литературный творческий конкурс «Поэтическая радуга»!

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К участию в конкурсе приглашаются русскоязычные авторы 18+, занимающиеся поэтическим творчеством, в том числе участники различных литературных объединений России и зарубежья.



На конкурс принимаются авторские стихи, объемом не более 32 строк, работы не редактируются и не корректируются;

Каждый автор может принять участие в одной или нескольких объявленных темах;

В каждую из тем принимаются не более одного произведения от одного автора;



Конкурсные работы принимаются в электронном виде на email: konkurs-pr@list.ru



Положение о конкурсе по ссылке: http://lira-samara.ru/171/id_1043.html