Стартовал литературный творческий конкурс «Поэтическая радуга»!

К участию в конкурсе приглашаются русскоязычные авторы 18+, занимающиеся поэтическим творчеством, в том числе участники различных литературных объединений России и зарубежья.
На конкурс принимаются авторские стихи, объемом не более 32 строк, работы не редактируются и не корректируются;
Каждый автор может принять участие в одной или нескольких объявленных темах;
В каждую из тем принимаются не более одного произведения от одного автора;
Конкурсные работы принимаются в электронном виде на email: konkurs-pr@list.ru
Положение о конкурсе по ссылке: http://lira-samara.ru/171/id_1043.html