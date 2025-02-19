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СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
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СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»

19 февраля 2025 12:25
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СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»

27 февраля в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни» при участии специалистов психотерапевтической клиники «Про тебя». Самарские психологи порассуждают о том, чем является межличностная коммуникация: разговором с другими людьми или на самом деле с самим собой?

С точки зрения психологии, коммуникация представляет собой взаимодействие между людьми, которое заключается в обмене информацией, а также во взаимном восприятии и понимании друг друга. Несмотря на свою естественность и мнимую простоту процесс коммуникации обладает множеством нюансов. Как донести свои мысли так, чтобы они были верно истолкованы? Как понять другого, если мы не всегда можем понять самого себя, свои желания и приоритеты? «Хорошая новость заключается в том, что коммуникация – это навык. Плохая в том, что этому навыку нужно учиться»,  сообщают нам ведущие встречи: магистр психологии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, КПТ-психолог Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп.

Как можно развить коммуникативные навыки в себе? Где проходит тонкая грань между агрессией и адекватным отстаиванием своих интересов при общении с другими людьми? Ответы на эти и многие другие вопросы узнаем уже 27 февраля! 

Предстоящая встреча пройдёт в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится СОУНБ в партнёрстве с психотерапевтической клиникой «Про тебя». Анонсы новых лекций, мастер-классов, семинаров и творческих встреч проекта можно будет увидеть в сообществе Самарской областной научной библиотеки «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

27 февраля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+

Теги: Мероприятия

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