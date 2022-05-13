СОУНБ приглашает на бал в стиле вечеров 40-х годов ХХ века

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15 мая в 16.00 отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) приглашает на Литературный бал «Свет Победы» в честь празднования 77-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Творческий вечер стилизован под немногочисленные праздники 40-х годов ХХ века, а также предвоенные и послевоенные балы. Дресс-код, элементы военной формы времен Великой Отечественной войны, этикет, манеры, музыкальные и литературные предпочтения участников бала напомнят о жизни и редких моментах досуга представителей героического поколения победителей, переживших кровопролитную войну и восстановивших из руин великую страну.

Ведущая бала Ульяна Зубряева, воспитанница МО «Life-event» ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи».

Задавать тон на паркете будут участники клуба историко-бытового танца «Свита», руководитель Елена Владимировна Садофьева. На балу можно будет научиться танцевать, как это делали наши бабушки и прабабушки, а также уцелевшие в страшной бойне с фашизмом деды и прадеды.

В программе творческого вечера выступления:

— МБОУ ДО «ДШИ им. И.О. Дунаевского», преподаватель Людмила Алексеевна Левицкая.

— Образцово-театрального коллектива «Волшебное кольцо», преподаватель Оксана Игоревна Елисеенкова.

— Вокально-инструментального ансамбля «Ностальгия», художественный руководитель Виктория Араратовна Дюкова.

— Владимира Медведева (бас, дипломант международных конкурсов Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича).

Все дальше уходят в глубь истории годы Великой Отечественной войны, но время не властно предать их забвению. Память о тех, кто не вернулся с войны, отдал свои жизни во имя Победы и мира на земле, будет жить вечно в сердцах нашего народа. Поэтому, по сложившейся традиции, отдел искусств СОУНБ, отмечая очередную годовщину со Дня Победы, проводит литературные балы, чтобы воссоздать атмосферу редких праздников, которые были у поколения наших предков, переживших войну.

Читатели библиотеки очень любят такие вечера, заранее готовят костюмы, изучая моду и культурные коды 40-х годов ХХ века. На литературных балах звучит потрясающая музыка и создается атмосфера, проникнутая уважением и почтением к героической эпохе, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО