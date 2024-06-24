САТОБ: впервые в Самаре состоялся театрализованный показ костюмов «Гофман-дефиле»

135

21 июня в преддверии премьеры оперы «Сказки Гофмана» Ж.Оффенбаха на сцене Шостакович Опера Балет впервые в Самаре состоялся театрализованный показ костюмов «Гофман-дефиле».

Премьерные показы оперы пройдут 5 и 6 сентября в 18.30, 7 сентября в 15.00.

То, как выглядит спектакль, как одеты герои, имеет нередко столь же важное значение для оперы, как музыка и актерское мастерство. Декорации и костюмы помогают вникнуть в исторический контекст, в характер персонажей и просто получить эстетическое удовольствие. Ради этого успеха трудится огромное количество людей: декораторы, художники и пошивочные цеха.

«Начинаем новый экспериментальный формат, когда перед премьерой мы показываем костюмы и фрагменты декораций. Иван Складчиков — уникальный специалист в области костюма с мировым именем. Сердце спектакля — это наши портные, оркестр, художники. Мы не видим их на сцене, но прекрасно понимаем, что именно они наполняют спектакль всей этой красотой», – рассказал музыкальный руководитель и дирижер-постановщик оперы Евгений Хохлов.

Парча, тафта, шелк, бархат, кружево, стеклярус – сложные в обработке материалы в руках мастеров превратились в произведения искусства – около 400 костюмов. Здесь важно не только нарисовать и представить себе, как выглядит платье, но и сопоставить его с эпохой, в которой происходит действие каждого акта.

Зрители «Гофман-дефиле» первыми увидели костюмы к спектаклю, узнали их историю и связанные с ними тайны, о которых рассказал режиссер-постановщик спектакля, художник-постановщик и художник по костюмам – Иван Складчиков.

«Как видите, костюм показывает наш с вами диагноз: к какому рангу мы относимся, из какой семьи вышли, политические пристрастия и так далее. Мы показали огромную работу наших цехов. Пошив костюмов длился десять месяцев, а готовить спектакль начали два года назад. От меня, как от художника, потребовалось более тысячи эскизов. Тщательно выбиралась ткань и огромное количество оттенков индивидуально на каждый костюм. В качестве резюме скажу, что, во-первых, я призываю вас ходить в оперу, потому что в Самаре прекрасный оперный театр. Во-вторых, немножко разбираться в моде и её глубоких смыслах», — завершил свой рассказ Иван Складчиков.

В качестве моделей выступили артисты Шостакович Оперы Балет. Режиссер дефиле – Елена Лукманова.

Художник по свету – Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик – Ирина Филиппова.

Зрители с восторгом приняли новый формат, выход каждой «модели» сопровождался аплодисментами. После показа гости вечера поделились впечатлениями:

Валентина Софронова: «Очень тонко, красиво, профессионально и достойно прошёл парад и показ костюмов времени Гофмана, разных слоёв населения Германии, Франции, Венеции того времени.

Это достойное процветание вашего театра, разные формы демонстрации профессионализма и активной работы на уровне мировых стандартов культуры!!! Браво, браво, браво!!!».

Кудинова Людмила и Клебцова Татьяна: «Очень интересно, впечатляет масштаб этих костюмов, мы в восторге! Мне понравилось, наверное, первое желтое платье. И кроме этого понравились мужские костюмы – камзолы и сюртуки».

Дарья Нестерова: «Мне очень понравилось, это необычный опыт, нестандартная подача образов. Декорации, которые нам показали, были очень красивые, и нам, как начинающим творческим личностям было полезно увидеть, как актеры подают себя. Как танцору, было очень важно посмотреть на опыт и на то, как это происходит изнутри».

Фото – Александр Крылов