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САТОБ: опера «Мастер и Маргарита» вошла в лонг-лист премии «Золотая Маска»

23 января 2025 15:55
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Премьера спектакля состоялась в октябре 2023 года, и сразу стала заметным явлением в театральном мире.

Постановка оперы Сергея Слонимского «Мастер и Маргарита» Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, включена экспертами Российской национальной театральной Премии и Фестиваля-конкурса «Золотая Маска» в перечень самых заметных спектаклей сезона 2023-2024.

Премьера спектакля состоялась в октябре 2023 года, и сразу стала заметным явлением в театральном мире. Уже через месяц опера прозвучала на Новой сцене Мариинского театра в рамках Международного Санкт-Петербургского культурного форума, что стало одним из центральных событий форума.

Позднее генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев поддержал инициативу художественного руководителя Шостакович опера Балет Евгения Хохлова исполнить оперу на Исторической сцене Большого театра России на Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» в октябре 2024 года. Самарский театр оказался единственным за всю историю фестиваля, выступившим на Исторической сцене.

В ноябре 2024 года постановка стала лауреатом IX Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Событие. Традиции».

Либретто Юрия Димитрина и Виталия Фиалковского по одноименному роману Михаила Афанасьевича Булгакова.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов; режиссер-постановщик — Юрий Александров; художник-постановщик — Сергей Новиков, художник по свету — Ирина Вторникова,  хормейстер-постановщик — Максим Пожидаев, балетмейстер-постановщик — Надежда Калинина.

 

Фото:  пресс-служба САТОБ

Теги: Самара

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