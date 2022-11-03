САТОБ: балет «Дон Кихот Ламанчский» вошел в лонг-лист премии «Золотая Маска»

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Балет «Дон Кихот Ламанчский» Самарского академического театра оперы и балета имения Дмитрия Шостаковича вошел в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая Маска».

Балет на музыку Людвига Минкуса, премьера которого состоялась в июле 2022 года, включен экспертами «Золотой Маски» в перечень самых заметных спектаклей сезона 2021-2022. В лонг-лист было отобрано 90 спектаклей драматического театра и театра кукол и 49 спектаклей музыкального театра.

«Дон Кихот Ламанчский» в Шостакович Опера Балет — попытка воссоздать образ спектакля 1900 года и в полной мере воплотить эстетику эпохи модерна, такой важной и близкой нашему городу. За эту задачу взялся заслуженный артист России, художественный руководитель балета Самарского театра Юрий Бурлака, известный в мире театра как хранитель классического балетного наследия. Дирижер-постановщик и музыкальный руководитель – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

В перечень номинантов в номинации «Работа художника по свету в музыкальном театре» вошел художник по свету Шостакович Опера Балет Эмиль Авраменко за участие в проекте Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России «Место, которого еще не было» (Санкт-Петербург).

Фото: пресс-служба САТОБ