Самарцы отметили Масленицу: ФОТО

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Массовых гуляний в этом году не было, однако без праздника народ не остался.

В воскресенье, 26 февраля, на площади Куйбышева в Самаре проводили зиму и отметили Масленицу. Массовых гуляний в этом году не было, однако без праздника народ не остался - гостей ждала ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества «Город Мастеров». На ней были представлены изделия 120 ведущих мастеров региона, ассортимент - от плетеных корзин до игрушек из ниток.

Всех желающих ждали мастер-классы по созданию народных игрушек.

Изюминкой праздника стало «Деревенское подворье» - лабиринт из настоящего сена, из него же скульптуры в виде домашнего скота, а также телега и печка.

Детей ожидали игры, качели и горки.

И, конечно, всех гостей радовали тематические фотозоны и непременные масленичные блины!

Фото: Дильдина Светлана