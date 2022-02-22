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Самарцы могут принять участие в конкурсе по созданию Маслены

22 февраля 2022 13:14
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Самарцы могут принять участие в конкурсе по созданию Маслены

С 1 февраля по 1 марта 2022 года проходит конкурс «Самарская Маслена». Все желающие, как творческие коллективы, так и индивидуальные авторы, могут принять в нем участие, сделав главный символ Широкой Масленицы.

Кукла может быть выполнена в разных техниках и из любых материалов. Также важно, чтобы конструкции была высотой не менее 1,5 метра и имела устойчивую подставку.

Детский сад №407 в прошлом году уже занял первое место в номинации «Эко-кукла из экологичных и природных материалов». В этом году учреждение также участвует в конкурсе. Маслену делают из дерева и натуральных тканей: льна, хлопка, шерсти и других материалов.

Заявки с заполненной анкетой и фотографиями работ принимаются на электронный адрес: samara.maslena@gmail.com.

По итогам конкурса-выставки жюри определит победителей в каждой номинации. Лучшие арт-объекты планируется разместить на итоговой выставке 5 и 6 марта на площади Куйбышева.

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