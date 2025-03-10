Самарцев приглашают в кирху на «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ БАХУ»

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21 марта в Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга будет звучать музыка великого немецкого органиста и кантора. Музыканты и друзья Самарской кирхи не могут обойти стороной 340-летие композитора и сделают свое «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ БАХУ».

6+

Исполнители: Юлия МАРКОВА (меццо-сопрано), Анна ЛАЗАНЧИНА (флейта), Евгений МАТЮШЕНКОВ (флейта), Александр ДАРВИН (виолончель), Анна КАРПОВА (орган)

Начало в 18:30

Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.

Информация и бронирование билетов по телефонам:

(846) 333 14 26,

8 905 301 00 92,

8 960 833 35 34

Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).