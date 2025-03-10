Самарцев приглашают в кирху на «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ БАХУ»

21 марта в Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга будет звучать музыка великого немецкого органиста и кантора. Музыканты и друзья Самарской кирхи не могут обойти стороной 340-летие композитора и сделают свое «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ БАХУ».
6+
Исполнители: Юлия МАРКОВА (меццо-сопрано), Анна ЛАЗАНЧИНА (флейта), Евгений МАТЮШЕНКОВ (флейта), Александр ДАРВИН (виолончель), Анна КАРПОВА (орган)
Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.
Информация и бронирование билетов по телефонам:
Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).