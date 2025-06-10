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Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!

10 июня 2025 13:00
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Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!

Гении барокко, блистательные венские классики, романтики, композиторы Прекрасной эпохи и творцы ХХ века — люди во все времена обращались к духовной музыке, а 17 июня в Концертном зале Самарской филармонии проводниками к ней станут вечные её друзья: орган и человеческий голос.

Приглашаем на традиционный концерт «Вечерняя музыка для органа». В руках заслуженной артистки РФ Людмилы Камелиной величественный орган будет звучать вместе с великолепным сопрано - лауреатом международных конкурсов Айсылу Сальмановой.

12+
 
 Звуки органа, которые могут длиться бесконечно долго, помогут отрешиться от всего земного и унесут в звездные миры иных пространств. Музыка подарит духовный свет и радость, полет мысли и свободу души...

  •  Программа

И.С. Бах – Ш. Гуно. «Ave Maria»
 И.С. Бах. Ария «Ich forge dir» из оратории «Страсти по Иоанну», BWV 245
 В.А. Моцарт. Laudate Dominum omnes gentes (Все народы славят Господа; псалом 117), К. 339
 Л. Бетховен. «Adagio» для флейтовых часов WoO 33
 Ф. Мендельсон. Ария «Иерусалим» из оратории «Павел», ор.36
 Ш. Гуно. Болеро
 Р. Ан. «К Хлорис»
 Г. Бове. «Гамбургская пляска смерти» для органа, ор.136
 А. Пьяццолла. «Аве Мария»
 К. Сен-Санс. «Пляска смерти»

  • Исполнители

Заслуженная артистка РФ Людмила Камелина (орган)
 лауреат международных конкурсов Айсылу Сальманова (сопрано, Казань)
 
 Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова

Теги: Мероприятия

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