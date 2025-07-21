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Самарцев приглашают на летние органные вечера в Самарской кирхе

21 июля 2025 11:34
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Самарцев приглашают на летние органные вечера в Самарской кирхе

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на Летние органные вечера в свой зал! Предлагаем вместе совершить музыкальное путешествие по разным странам и эпохам. Программы всех вечеров разные, но во всех концертах обязательно будет звучать музыка И.С. Баха и Г.Ф. Генделя, 340-летие со дня рождения которых мы празднуем в этом году.

 

31 июля 19.30 (четверг)  Вечер вокальной и органной музыки 

В программе произведения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Г. Перселла, И. Пахельбеля, К.Ф.Э. Бах, Дж. Стенли, Ф. Листа, А. Пьяццоллы

Исполнители:

Юлия Маркова (меццо-сопрано)

Анна Карпова (орган)

6+

7 августа 19.30 (четверг) Немецкая и французская инструментальная музыка

В программе произведения Ж.-Б. Барьера, И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, К. Сен-Санса, Л. Лефебюра-Вели, С. Франка

Исполнители:

Александр Дарвин (виолончель)

Анна Карпова (орган)

6+

Вход: 500 руб. и 350 руб. (школьники, студенты, пенсионеры)

Теги: Мероприятия

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