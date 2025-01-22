Самарский театр юного зрителя «СамАрт» стал участником программы «Большие гастроли-2025»

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В 2025 году театр «СамАрт» примет участие в федеральной программе «Большие гастроли» по направлению «Для детей и молодежи». Показы спектаклей Самарского ТЮЗа включены во Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России, который призван воссоздать единую гастрольную систему страны.

лан реализуется на всей территории Российской Федерации. Благодаря программе «Большие гастроли» постановки СамАрта уже смогли увидеть жители Республики Башкортостан (г. Уфа) и Новосибирска. В этом году Самарский ТЮЗ сыграет свои лучшие постановки в Иркутске.

В рамках программы на Большие гастроли в этом году отправятся 74 коллектива, которые работают для детей и молодежи. Важность программы отмечает министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации воссоздает одно из главных достижений прошлого – единую гастрольную систему страны, которая формируется по понятным прозрачным правилам и охватывает всю территорию России».

Фото: минкульт СО