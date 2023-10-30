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Самарский театр драмы присоединится к Ночи искусств

30 октября 2023 13:37
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Самарский театр драмы присоединится к Ночи искусств

4 ноября в 19:00 на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоится лекция театрального критика, доктора филологических наук Ольги Журчевой «Горький в театре Горького»  (16+) в рамках «Ночи искусств».

Ольга Журчева — доктор филологических наук, профессор кафедры литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета, член Союза театральных деятелей РФ и Союза журналистов РФ.

Лекция обещает быть увлекательным предисловием к премьере драмы Максима Горького «Дети солнца» (16+), которая состоится 17 и 18 ноября в театре драмы.

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