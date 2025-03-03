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6 марта Самарский художественный музей представит выставку «Река и город» самарского живописца Артема Тихонова. 0+

В своих картинах автор сохраняет традиции русской пейзажной школы живописи, гармонично сочетая классический подход с современным художественным языком. Артем активно работает с натурой в различных уголках мира, создавая масштабные городские пейзажи, посвященные Санкт-Петербургу, а также произведения, вдохновленные Волгой. Он формирует обобщенные образы, в которых индустриальный и лирический пейзаж взаимодополняют друг друга.

Работы неоднократно экспонировались на выставках в Новой Третьяковке в Москве, на выставках педагогов Академии Художеств и других мероприятиях. В 2023 году в выставочном зале Академии Художеств прошла значительная персональная выставка «Река», на которой было представлено более 40 картин, посвященных Неве и Волге.

Фото: минкульт СО