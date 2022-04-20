Самарский драмтеатр восстановился после пандемии

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Самарский академический театр драмы им. М. Горького не только вернулся к допандемийным финансовым показателям, но даже идет сейчас с опережением плана. Об этом в интервью газете «Самарское обозрение» рассказал новый директор культурного учреждения, бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Интервью опубликовано 18 апреля.

Из-за угрозы распространения COVID-19 государственным учреждениям культуры в числе первых пришлось ограничить работу и приостановить допуск посетителей на свои площадки. В числе таких организаций оказался и Самарский театр драмы, до карантина имевший очень хорошие доходы от внебюджетной деятельности, пишет Обозрение.

Когда же культурные учреждения вновь открылись, то все равно не могли полноценно работать, а лишь с ограничениями – сначала при 50-процентной загрузке, затем загрузку разрешили увеличить до 70%. Все это не могло не отразиться на финансовых показателях театрально-концертных организаций.

Но для театра драмы удар пандемии оказался не столь болезненным. «Самарский драмтеатр в силу своей востребованности сумел выйти из этой ситуации почти без потерь. Сегодня наши доходы и посещаемость – это мечта многих учреждений культуры.

Далеко не каждый театр работает шесть дней в неделю и каждый вечер ставит разные спектакли. Даже не все наши коллеги по цеху в Самаре так работают.

Благодаря этому мы не только вернулись к допандемийным финансовым показателям, но даже опережаем план. Так что сейчас театр чувствует себя вполне устойчиво. Притом что никакой компенсации выпадающих доходов мы не получили. Потому что справились», — рассказал в интервью «Самарскому обозрению» директор драмтеатра Вячеслав Торчинский.