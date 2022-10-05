Самара принимает полуфинал всероссийского конкурса «Что Вы знаете о своих соседях по стране?»

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17-18 октября в Самаре пройдёт полуфинал всероссийского конкурса «Что Вы знаете о своих соседях по стране?», а также два концерта Международного музыкального фестиваля «Россия –Вселенная звука», который уже на протяжении нескольких месяцев с размахом проводится по всей территории России.

Первое выступление состоится в Актовом зале Самарского государственного института культуры и подарит жителям Самары редкую возможность услышать живой иранский вокал и настоящие тембры иранских инструментов в программе «Непройденные пути» Хосейна Нуршарга и сопровождающих его музыкантов.

На втором концерте на площадке МКТК «Дирижабль» будет представлена гала-программа: группа прославленных исполнителей на старинных якутских инструментах - хомусе и струнном смычковом кыле; бурятский ансамбль «Аялга»; ансамбль «Поющая Чарода» из Дагестана, солистка тувинского ансамбля женского горлового пения «Тыва Кызы» Чодураа Тумат, а также особые гости – настоящие носители культурных традиций малых народов Арктики: нганасан, ненцев и долган.

Хозяин форума в эти дни — Самарская область — продемонстрирует два контрастных по стилю коллектива: Фольклорный ансамбль самарской традиции «Заигрыши» под руководством Татьяны Мачкасовой и Народный чувашский фольклорный ансамбль «Селгусь», художественный руководитель - Надежда Савельева.

Приглашаем всех присоединиться к этому яркому творческому марафону, чтобы насладиться сокровищами музыкальной культуры нашей многоликой родины!