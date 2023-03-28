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С апреля в ЦРК «Художественный» стартует Бесконечный фестиваль самарского кино «Сделано здесь». В рамках кинофестиваля, не имеющего аналогов в нашей области, раз в месяц кинотеатр «Художественный» безвозмездно предоставит региональным кинематографистам возможность показать широкому зрителю своё творчество.

Посетить смотр творчества самарских авторов можно будет бесплатно. По итогам зрительского голосования будет создан альманах лучших фильмов фестиваля, которые будут показаны в муниципальных кинозалах Самарской области.

— У вас есть фильм, но нет достойной площадки для его показа?

— Легендарный кинотеатр области «Художественный» дарит возможность показать его всем желающим!

— Кинозал в центре Самары, оборудование и рекламная поддержка – не упустите свой шанс громко заявить о себе!

В проекте могут участвовать короткометражные и полнометражные фильмы в жанрах: игровое кино, документальное кино, анимация, созданные местными кинематографистами на территории г. Самары и Самарской области. К участию принимаются фильмы, предоставленные кино- и телекомпаниями, творческими объединениями, независимыми продюсерами, авторами и иными правообладателями.

Требования к видеоматериалам, формат видео: DCP, MP4 или AVI. Разрешение 1920х1080px., 1998х1080px., или 2048х858px., (можно и выше), частота кадров 24-25 к/с. При предоставлении видео работ в иных видео-форматах, организаторы не несут ответственности за возможные искажения/технические неполадки/ухудшения качества видеоролика при показе на кинофестивале. За подробной информацией обращайтесь по почте kino-63@mail.ru

Организатор – Агентство социокультурных технологий.

5 апреля в 19.00 состоится открытие Бесконечного фестиваля самарского кино «СДЕЛАНО ЗДЕСЬ». Проект начнёт премьера фантастической драмы игровой фильм «Без помех» (Самара, 2023, короткометражный, 24 мин., 12+) самарского режиссёра и сценариста Дениса Кудрина.

Денис Кудрин — выпускник Детской школа искусств №3 в селе Курумоч Самарской области (театральное отделение). Именно там зародился в нём интерес к театру, который с годами трансформировался в интерес к кинематографу. После школы был университет, участие в студенческих театральных постановках, игра в любительском театре… И вот, наконец, появилась возможность снять долгожданный, пусть и короткометражный, фильм!

В данный момент Денис готовится к съёмкам своего нового кинопроекта.

Вход свободный. Справки по телефону: 333-48-98

Фото: минкульт СО

Фото: минкульт СО